INDIETRO non si torna. Semmai, le cose imparate restano come patrimonio di esperienza e conoscenza. Gli accessi controllati? Difficile rinunciarvi, anche quando saremo tutti vaccinati e penseremo — a torto — di essere per sempre salvi. La telemedicina? Verrà potenziata, i grandi ospedali specializzati hanno fatto tesoro dei tempi duri in cui gli ospedali “generalisti” esplodevano, il virus era alle porte, o addirittura era già entrato in casa. Un anno dopo, ci sono segni di normalizzazione, ma sono precoci e rischiosi.

Ad esempio, «il rischio è che una volta vaccinate le persone abbassino la guardia nei confronti di un virus non ancora sconfitto», dice Fabrizio Mastrilli, direttore sanitario dello Ieo. «Gli accompagnatori dei pazienti vorrebbero rientrare liberamente, ma è troppo presto. Dobbiamo preservare un ambiente che tratta pazienti fragili, e fare percepire la sicurezza di poter venire in ospedale, ed evitare un ritardo nelle cure», cosa più semplice con i lombardi, più complessa per i pazienti che arrivano da fuori Milano: «La paura di venire in Lombardia è ancora diffusa, ma lo Ieo ha ripreso in pieno la lotta contro il cancro».

Uno degli effetti collaterali e devastanti della pandemia? Chi aspetta, e magari muore di infarto in casa. Chi sa di avere un tumore, ma rinvia i trattamenti per paura del contagio. Luca Merlino, direttore generale del Centro Cardiologico Monzino: «C’è stato un incremento di mortalità per infarto, perché tanti preferivano stare a casa» e magari arrivavano in ospedale già gravissimi, ricoverati a due giorni dall’infarto, invece che nella solita mezz’ora, il tempo di raggiungere un pronto soccorso, o il pronto soccorso cardiologico del Monzino, uno dei pochi rimasti sempre attivi come hub cardiovascolare nell’area del Milanese, con un bacino di utenza che è diventato molto più ampio di quello usuale. Ma guardando indietro, si capisce la fatica enorme provata «di fronte a un qualcosa mai visto prima», e la necessità «di cambiare subito la logistica della struttura», per «riuscire a combattere la guerra al Covid e continuare a curare i pazienti». Il Monzino, come altri, ha fin da subito ridotto il numero di accessi in ambulatorio, dedicato l’aula magna al triage, fatto la sua parte nel disastro dei primi tempi «cercando di restare “puliti”», dice Merlino, «ma nessuno ci è riuscito completamente». E gestendo «la casistica urgente che arrivava dal Milanese, Lodigiano, Cremasco», a turni rinforzati.

«Tutti abbiamo dovuto creare delle strategie», spiega Giovanni Apolone, direttore scientifico dell’Istituto Nazionale dei Tumori. Filtro all’ingresso, termoscanner, ingressi separati pazienti/personale, e no accompagnatori, che devono aspettare in aula magna. L’Irccs di via Venezian ha 450 posti letto, 18mila ricoveri l’anno, e 1 milione e 200mila prestazioni ambulatoriali (e il 30 per cento dei pazienti arriva da fuori regione). Come si fa a mettere in sicurezza un gigante? «Non solo l’Istituto, ma i pazienti, che sono particolarmente fragili in quanto immunodepressi. Intanto, abbiamo creato un reparto di osservazione, per i casi che presentano sintomi, o sospetti Covid. Se un paziente risulta positivo, dobbiamo trasferirlo in un altro ospedale. Ma anche a monte, per ricoveri e terapie, chiediamo un tampone negativo fatto nei due giorni precedenti». Apolone ricorda con una certa amarezza «i primi tempi, quando non avevamo i dispositivi individuali, né i tamponi, e c’era una grande carenza di informazioni e provvedimenti».

La pandemia ha però rinforzato o favorito alleanze strategiche, e a volte inedite. Mastrilli: «C’è stato un momento in cui lo Ieo non aveva mascherine, tamponi, reagenti. C’è stato allora uno scambio di aiuti con la Regione Valle d’Aosta, che ha chiesto allo Ieo di processare i tamponi e che ci ha aiutato nella fornitura di tamponi quando non erano reperibili». Un do ut des che ha funzionato. E la collaborazione tra l’Istituto Neurologico Besta e l’Istituto dei Tumori, che insieme hanno organizzato un centro esterno per le vaccinazioni, su liste della Regione, per over 80 e le categorie a rischio, e ora sta vaccinando i pazienti più fragili nella sede principale.

Fabrizio Tagliavini, direttore scientifico del Besta: «In quanto hub neurochirurgico per i tumori cerebrali ci siamo messi a disposizione. Abbiamo operato pazienti esterni, spesso ospitando i team chirurgici di altri ospedali. L’impatto? Positivo. I chirurghi sono spesso gelosi dei propri pazienti, ma questo aspetto è stato superato dai vantaggi dello scambio di esperienze, lasciando in eredità possibili nuovi modelli organizzativi». Nella seconda ondata l’Istituto si è messo a disposizione anche per le patologie neurologiche dell’adulto e del bambino di particolare complessità e con necessità di trattamenti non differibili. E anche nella telemedicina «che avevamo già iniziato prima della pandemia, ma oggi è diventata una necessità impellente. Più del 50 per cento dei nostri pazienti arriva da fuori regione, e sappiamo che per molte malattie il consulto a distanza è possibile. Abbiamo iniziato con la neuropsichiatria infantile, le malattie rare dell’adulto, la sclerosi multipla, la malattia di Parkinson, e progressivamente esteso questo prezioso strumento a tutte le altre patologie». Così, quando sarà tutto finito, tutti questi centri già all’avanguardia avranno una faccia nuova, più tech, la pandemia ha spinto verso nuove soluzioni, e meno male che esistono.