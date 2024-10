Lecce-Verona 1-0, gol di Dorgu al 51′

Dopo quattro sconfitte consecutive, il Lecce riesce a ottenere una vittoria battendo 1-0 il Verona nella decima giornata di Serie A, partita giocata allo stadio di Via del Mare. I gialloblù, già in difficoltà, si trovano in dieci uomini dal 40′ per l’espulsione di Tchatchoua, reo di un fallo su Dorgu in un’azione potenzialmente pericolosa. Il Lecce, approfittando della superiorità numerica, riesce a sbloccare il punteggio al 51′ con un gol di Dorgu, che realizza su assist di Banda. Gli ospiti, nel tentativo di rimontare, subiscono un ulteriore colpo al 83′ quando Belahyane viene espulso per doppia ammonizione, riducendo ulteriormente la squadra a nove uomini.

Nella prima parte di gara, il Lecce mostra un buon approccio, cercando di capitalizzare la propria superiorità. Tuttavia, le buone occasioni non si traducono in gol. Dorgu, che si dimostra il più attivo in campo, vede annullare due reti: la prima per un tocco di braccio, la seconda per fuorigioco. La squadra di casa continua a premere e al 40′ ottiene finalmente la superiorità numerica, poiché Tchatchoua viene espulso per un fallo su Dorgu. Un momento cruciale che cambia l’inerzia del match.

Il Lecce, che aveva bisogno di punti, non tarderà a passare in vantaggio. Al 51′, Dorgu, finalmente libero da restrizioni, riesce a segnare, portando i giallorossi in vantaggio. La gioia dei padroni di casa è palpabile e nell’ultimo quarto d’ora, la situazione per il Verona si complica ulteriormente quando Belahyane, dopo un fallo e successive proteste, viene ammonito per la seconda volta, lasciando i suoi compagni in inferiorità numerica.

Con questa vittoria, il Lecce sale al 16° posto in classifica, agganciando Monza e Parma con otto punti, mentre il Verona resta fermo a quota nove in tredicesima posizione, dopo aver subito il terzo ko di fila. La partita rassicura i tifosi del Lecce, che sperano di vedere una continua evoluzione positiva della propria squadra nelle prossime partite.