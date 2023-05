Lecce-Verona 0-1, gol di Ngonge decide sfida salvezza

Vittoria fuori casa per il Verona che vince 1-0 sul campo del Lecce nella partita fondamentale per evitare la retrocessione. La garache valeva per la 34esima giornata del campionato di serie A è stata decisa dal gol di Cyril Ngonge, a segno al 72′. Con questa vittoria il Verona sale a 30 punti in classifica ed esce dalla zona retrocessione. Il Lecce con 31 punti è sedicesimo in classifica. Nella parte bassa della classifica di serie A al 18esimo posto c’è lo Spezia con 27 punti, al diciannovesimo posto a Cremonese con 24 punti e al 20esimo posto la Sampdoria con 17 punti ma una partita in meno.