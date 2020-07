Brutto primo tempo

– In un Via del Mare inevitabilmente silenzioso, le urla di Claudio Ranieri guidano la Sampdoria a un successo che non ha il valore dei metalli più preziosi, ma ha certamente il suo peso in una corsa per la salvezza durissima. Rimane diciottesimo il Lecce, alla terza sconfitta consecutiva dalla ripresa del campionato, la quinta se si considerano anche i ko pre-coronavirus. Partita sporca, decisa dai calci di rigore: la Sampdoria ne guadagna uno in più ed è sufficiente per un 1-2 che fa risalire i blucerchiati a +4 sulla zona calda.

Liverani conferma, anche per le esigenze del momento, quello che a Torino aveva funzionato nonostante il 4-0 finale: difesa a 5 – entrano Meccariello e Calderoni per Lucioni e Vera – e attacco leggero, con Saponara preferito a Shakhov al fianco di Falco. Per paradossale che possa sembrare, però, è più semplice uscire bene col fraseggio contro una big come la Juventus che al cospetto di una Sampdoria arrivata al Via del Mare con la disperazione di tre sconfitte consecutive post lockdown. Le due linee da 4 blucerchiate non danno spazio alla manovra dei salentini, ne esce un primo tempo di calcio masticato lentamente, con due episodi da moviola a prendere la scena: il calcione di Bonazzoli da terra in pieno volto a Donati – Rocchi non se ne avvede, dal Var non ritengono necessaria la review – e l’entrata fuori tempo massimo di Tachtsidis su Jankto, che porta Ramirez sul dischetto per il vantaggio. Gabriel è monumentale nella respinta ma il pallone lo beffa, impennandosi sulla traversa e ricadendo a terra con uno strano effetto per lo 0-1.

Altri due rigori

Dopo l’intervallo il Lecce si riaggiusta su uno spartito che conosce: Babacar per Meccariello a fare da fulcro offensivo con Falco e Saponara ai fianchi, dentro anche Petriccione per Tachtsidis. Ranieri, forse preoccupato per l’episodio del primo tempo, lascia negli spogliatoi Bonazzoli per Gabbiadini. Il conto dei rigori – e dei gol – torna in parità dopo qualche minuto: piede altissimo di Thorsby su Saponara, c’è tanto pallone ma anche un intervento ritenuto falloso da Rocchi. Mancosu spiazza Audero, decimo centro in campionato. Sembra un momento particolarmente positivo per il Lecce, che confonde le idee alla difesa blucerchiata con il grande movimento dei suoi uomini d’attacco. Manca però la sostanza e alla fine ne approfitta la Sampdoria, con il terzo – e meno netto – rigore di giornata: Paz a contatto con Depaoli, Rocchi indica il dischetto ancora una volta, Ramirez non si lascia turbare dalla prima esecuzione e incrocia perfettamente col mancino. Lo sfilacciato assalto finale del Lecce crea solamente un destro centrale di Barak, troppo poco per evitare la sconfitta nonostante il recupero monstre (7 minuti).

LECCE-SAMPDORIA 1-2 (0-1)

Lecce (5-3-2): Gabriel; Rispoli, Donati, Meccariello (1′ st Babacar), Paz, Calderoni (43′ st Vera); Barak, Tachtsidis (1′ st Petriccione), Mancosu; Falco (23′ st Farias), Saponara (37′ st Shakhov). All.: Liverani

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello (31′ st Murru); Depaoli, Thorsby, Ekdal (31′ st Vieira), Jankto (39′ st Leris); Ramirez, Bonazzoli (1′ st Gabbiadini). All.: Ranieri

Arbitro: Rocchi

Reti: 40′ pt e 30′ st rig. Ramirez, 5′ st rig. Mancosu

Ammoniti: Paz, Mancosu, Bereszynski, Augello, Thorsby

Recupero: 3′ e 7′