Lecce-Roma 0-1, gol di Dovbyk e settimo successo consecutivo per i giallorossi: la partita

La Roma supera il Lecce con un 1-0 al Via del Mare, grazie a un gol di Artem Dovbyk, regalando a Ranieri il settimo successo consecutivo in campionato. Con questa vittoria, i giallorossi salgono a 52 punti, mantenendosi al sesto posto e a -4 dal Bologna, mentre il Lecce subisce la quinta sconfitta consecutiva e resta a 25 punti, con un lieve margine sul terzultimo posto.

Nella formazione di Ranieri, dopo l’infortunio di Dybala, presenza importante di Pellegrini e Soulé al fianco di Dovbyk, con Saelemaekers e Angelino come quinti di centrocampo e Hummels in difesa. Giampaolo opta per un 4-2-3-1 con Krstovic come punta, supportato da Pierotti, Helgason e Karlsson. L’incontro inizia con un’intensa pressione della Roma e diverse occasioni da rete. Dovbyk e Angelino impensieriscono Falcone, portiere del Lecce, ma il primo tempo si chiude senza gol.

Nella ripresa, il Lecce prova a farsi pericoloso, mentre la Roma continua a spingere. Un gol di Mancini viene annullato per fuorigioco dopo consulto VAR, ma all’80’, Dovbyk si libera e segna con un potente tiro per l’1-0. Il Lecce cerca di reagire con Banda, ma la Roma mantiene il controllo del gioco e chiude in difesa. Con questa vittoria, la Roma allunga la propria serie di imbattibilità a 14 partite, confermando la propria lotta per la zona Champions.