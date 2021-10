Tragedia sfiorata al liceo Siciliani di via Don Bosco, a Lecce, a causa di un incendio divampato nella cortile adiacente la scuola per cause in fase di accertamento. Le fiamme si sono levate altissime, il fumo ha invaso i locali esterni ed interni rendendo necessaria una veloce evacuazione dello stabile mentre tutti gli studenti hanno indossato maschere d’ossigeno all’arrivo dei vigili del fuoco.

Un ragazzo, dalle prime indicazioni, è rimasto intossicato ed è stato condotto in ambulanza all’ospedale Vito Fazzi. E’ stato necessario evacuare al momento lo stabile per evitare conseguenze. Sul posto gli agenti della polizia locale.