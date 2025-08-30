Lecce Milan: Sfida cruciale nella Serie A italiana

Si apre la seconda giornata di Serie A con la partita tra Lecce e Milan, un incontro importante per entrambe le squadre dopo un avvio di stagione difficile. Il calcio d’inizio è fissato per le 20.45 e le formazioni ufficiali sono le seguenti:

LECCE (4-3-3): Falcone in porta; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel e Gallo in difesa; Coulibaly, Ramadani e Dramé a centrocampo; Pierotti, Camarda e Morente in attacco. In panchina: Früchtl, Samooja, Kouassi, Ndaba, Pérez, Siebert, Berisha, Helgason, Maleh, Sala, Banda, N’Dri, Sottil e Štulić. Allenatore: Di Francesco.

MILAN (3-5-2): Maignan tra i pali; Tomori, Gabbia e Pavlović in difesa; Musah, Loftus-Cheek, Modrić, Fofana ed Estupiñan a centrocampo; Saelemaekers e Gimenez in attacco. In panchina: Pittarella, Terracciano, Athekame, Bartesaghi, De Winter, Pulisic, Ricci, Balentien e Chukwueze. Allenatore: Allegri.

L’arbitro dell’incontro sarà Marinelli di Tivoli.