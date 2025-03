Lecce-Milan 2-3, rimonta rossonera con doppietta di Pulisic

Dopo tre sconfitte consecutive, il Milan torna alla vittoria il 8 marzo, battendo il Lecce 3-2 in una partita emozionante. I giallorossi iniziano bene, con Krstovic che segna due gol al 7′ e al 59′, portando la sua squadra in vantaggio di due reti. Tuttavia, il Milan reagisce: al 68′ Gallo segna un autogol e poi Pulisic, che realizza un rigore al 73′ e un secondo gol all’81’, completa la rimonta per i rossoneri. Con questa vittoria, il Milan supera temporaneamente la Roma, occupando l’ottavo posto in classifica con 44 punti, mentre il Lecce rimane sedicesimo con 25 punti.

La partita inizia con un gol annullato al Milan per fuorigioco, mentre il Lecce segna con Krstovic. Gli ospiti tentano di rispondere, ma trovano solo pali e salvataggi dei portieri. Dopo un secondo gol di Krstovic, il Milan inserisce nuovi giocatori e riduce lo svantaggio grazie a un autogol di Gallo. Pulisic poi pareggia su rigore e, infine, segna il terzo gol, completando la rimonta. Alla fine, il Milan gestisce il vantaggio senza ulteriori rischi e torna a sorridere, salvando così la panchina di Conceicao.

La squadra rossonera, grazie a una reazione tempestiva e alla determinazione, conquista tre punti vitali, mentre il Lecce dovrà riflettere sulle occasioni mancate.