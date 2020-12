Come una storia di Natale, di quelle che riconciliano con lo spirito della festa e che commuovono tutti. I carabinieri fermano un migrante per un controllo, scoprono che era digiuno e gli offrono una cena. Una storia di solidarietà e prossimità quella che all’arriva da Leverano, in provincia di Lecce. E’ tutto vero ed è accaduto nella notte di Natale.

I militari della stazione locale hanno fermato l’uomo, durante un servizio di controllo del territorio. Quando il fermato ha dichiarato di non aver mangiato, i carabinieri gli hanno offerto una cena preparata da una pizzeria. l volontari della Croce Rossa, contattati, sono poi giunti con un pacco dono di generi di prima necessità per lui.