Le api ora abitano in un palazzo storico, nel centro di Lecce. E sono pronte a produrre quello che sarà il miele della “Città di Lecce”. Palazzo Turrisi, edificio secolare di proprietà del Comune, ospita due arnie. Le api possono godere di una vista mozzafiato, che guarda al campanile del Duomo, e sono state messe lì per più di un valido motivo: “Favoriscono l’impollinazione, e aumentano la biodiversità”. Parola di uno che di api se ne intende: Antonio Barletta è stato il fondatore nel 2010 del progetto UrBees a Torino.

Ora fa coppia con Daniela De Donatis (chimica e apicoltrice) e ha dato vita all’associazione Golden Buzz, il cui primo passo è stato per l’appunto portare gli apiari sui tetti di Lecce. “Per rendere più verde una città basterebbe installare gli alveari – osserva Barletta – Garantiscono un futuro più verde e più consapevole, perché in questo modo i cittadini capiscono che la città e la campagna non sono due realtà divise”.

L’apiario didattico è stato fortemente voluto dall’amministrazione comunale e sarà anche a disposizione per le visite guidate, gli incontri con le scuole, i corsi di apicoltura urbana. “Le api si nutriranno del polline dei nostri balconi fioriti – dice l’assessora alla Cultura Fabiana Cicirillo – andando ad arricchire la biodiversità della nostra città storica. Palazzo Turrisi si arricchisce di questa attività importante, perfettamente compatibile con un bene monumentale, il cui terrazzo si affaccia sul centro storico della città”.

Le attività al momento non sono possibili a causa delle limitazioni imposte per contenere l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. “Ma speriamo di poterle avviare dopo maggio”, continua Barletta. Intanto le api fanno il loro lavoro e si godono la vista, nel cuore della Lecce barocca e dalla sommità di un palazzo che ha fatto la storia della città. E ricordano un po’ le api di Notre Dame a Parigi, che fecero notizia quando nel 2019 un incendio devastò la cattedrale. Furono più forti delle fiamme e si salvarono, diventando simbolo della resistenza della natura di fronte alle avversità.