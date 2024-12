Lecce-Lazio 1-2: gol, partita

La Lazio riprende il suo cammino vincendo contro il Lecce con un punteggio di 2-1, riscattando così il pesante stop subito in casa contro l’Inter. La partita, disputata allo stadio Via del Mare, si è rivelata difficile e si è decisa solo nei minuti finali.

Il match si sblocca durante il recupero del primo tempo: viene assegnato un rigore alla squadra di Baroni per un fallo di mano commesso da Guibert sulla linea di porta, che gli costa l’espulsione. Castellanos trasforma il penalty, portando la Lazio in vantaggio. Nonostante il vantaggio e l’uomo in più, la Lazio inizia la ripresa con un colpo di scena: dopo soli 5 minuti, il Lecce riesce a pareggiare con un diagonale al volo di Tete Morente.

La reazione della Lazio non si fa attendere, ma il gol di Dia al 64′ viene annullato per fuorigioco, mantenendo il punteggio in equilibrio. La difesa del Lecce, diretta da Giampaolo, riesce a tenere gli attacchi della Lazio fino all’87′, quando Marusic, appena entrato in campo, riesce a trovare il gol del raddoppio su un calcio d’angolo.

Nonostante il vantaggio, il match rimane teso fino alla fine; al 94′, Kaba ha l’opportunità di pareggiare con un colpo di testa, ma la traversa salva la Lazio e permette alla squadra di portare a casa i tre punti. La vittoria consente alla Lazio di superare la delusione della gara precedente, mantenendo viva la speranza di un percorso positivo in campionato.