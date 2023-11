Lecce: KO Almqvist, cambia l'attacco

Brutte notizie in casa Lecce: si è infatti fermato Almqvist, che oggi ha interrotto anzitempo la seduta, a causa di un problema muscolare alla coscia destra che andrà valutato con appositi esami medici nelle prossime ore.L’attaccante, in gol nell’ultimo turno di campionato, non ci sarà sabato contro il Milan al Via del Mare.

Mister D’Aversa nel tridente d’attacco dovrebbe allora schierare Strefezza e Banda ai lati della punta Krstovic, pronti poi a dar manforte a gara in corso Piccoli e Sansone.

Fantacalcio.it per Adnkronos