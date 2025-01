Lecce-Inter 0-4, la partita e i gol

L’Inter conquista una netta vittoria per 4-0 contro il Lecce, continuando a inseguire il Napoli capolista. I gol della squadra di Inzaghi sono stati messi a segno da Frattesi, Lautaro Martinez, Dumfries e Taremi. Con questa vittoria, l’Inter sale a 50 punti, restando a -3 dal Napoli di Conte, mentre il Lecce rimane a 20 punti.

La partita inizia con l’Inter molto aggressiva, e già al 6′ Frattesi segna il primo gol grazie a un errore di Guilbert che serve Thuram, il quale fornisce l’assist al centrocampista nerazzurro. Al 21′, però, una chance per il Lecce viene sprecata da Thuram, che sbaglia da pochi passi. Un altro gol annullato all’Inter arriva al 24′ per fuorigioco. Al 39′, Lautaro raddoppia con un tiro potente che supera Falcone.

Nella ripresa il Lecce tenta di reagire: al 53′ Dorgu crossa per Helgason, ma non trova la porta. Il 57′ segna il 3-0 con Dumfries, che conclude in rete dopo un assist di Lautaro. Al 61′, l’Inter ottiene un rigore per un fallo su Frattesi; Taremi trasforma, portando il punteggio a 4-0.

Il Lecce prova a segnare al 75′ con un tiro di Ramadani ben parato da Sommer, e all’83’ si avvicina nuovamente al gol con una punizione che sfiora il palo. La gara si conclude con una vittoria convincente per l’Inter, che dimostra la propria forza e determinazione.