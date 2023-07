Lecce, goleada in amichevole

Larga vittoria per il Lecce, ieri pomeriggio, nella prima amichevole stagionale, la squadra di mister D’Aversa ha avuto la meglio agilmente dell’U.S. Postal per 16-1: doppiette per Maleh, Ceesay, Berisha, Corfitzen e Rodriguez, in gol anche Strefezza, Di Francesco, Listkowski, Dorgu e Burnete, più un autogol.

Cattive notizie per quanto riguarda Strefezza: l’attaccante è stato costretto a lasciare il campo al 25′ a causa di un trauma distorsivo alla caviglia sinistra: le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore. Baschirotto, Dermaku, Hjulmand, Banda, Helgason, Almqvist e Rafia hanno svolto un lavoro personalizzato. Intanto il club salentino ha ufficializzato in mattinata un nuovo acquisto: si tratta del difensore classe 2003 Zinedin Smajlovic dal Täby FK. Di seguito la nota ufficiale dei salentini. “L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Zinedin Smajlovic dal Täby FK. Il difensore svedese classe 2003 ha sottoscritto un accordo della durata di tre anni con opzione per i successivi due”. Classe 2003, Smajlovic è un centrale dal grande fisico. 191 centimetri di altezza, reduce dall’esperienza in terza divisione svedese per cui ancora tutto da scoprire. Ma ha un aspetto interessante per i fantallenatori, ovvero la tendenza al bonus pesante: l’anno scorso 5 gol in 13 presenze. Ora la grande chance della Serie A per lui: sarà una sorpresa super low cost al Fantacalcio sin da subito? Fantacalcio.it per Adnkronos