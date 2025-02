Lecce-Bologna 0-0: la partita

Lecce e Bologna terminano il loro incontro con uno 0-0 nella 24/a giornata di Serie A, giocato allo stadio di Via del Mare. Grazie a questo pareggio, i rossoblù raggiungono il 7° posto in classifica con 38 punti, mentre i giallorossi si trovano al 13° posto insieme al Cagliari con 24 punti.

Nel corso della partita, il Lecce crea subito dei pericoli. Al 2′, dopo un veloce contropiede, Morente si presenta in buona posizione per il tiro, ma la difesa del Bologna, con Pobega, riesce a salvare. Gli ospiti rispondono al 7′ con Castro, il cui tiro dal limite dell’area risulta troppo alto. Al 15′, il Bologna ha una buona occasione su calcio d’angolo, ma De Silvestri colpisce di testa con la palla che finisce sopra la traversa. Al 19′, il portiere Skorupski si distingue salvando due volte, prima su Pierotti e poi su Helgason. Al 33′, Ndoye per il Lecce cerca di mettere in difficoltà Falcone, che però riesce ad allontanare la palla.

Nella ripresa, il gioco si fa bloccato e al 14′ Freuler prova dalla distanza, senza successo. Al 24′, Ndoye crossa in area per Castro, ma la difesa leccese riesce a liberarsi. Col passare del tempo, ci sono diversi cambi in entrambe le squadre, ma senza occasioni significative. Solo all’87’, un goal di Dallinga viene annullato per fuorigioco, nonostante la sponda di Pobega. La partita si chiude così senza reti.