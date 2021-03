Bustoni della spazzatura accatastati davanti ad uno fra gli ingressi principali del Dea (la struttura dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce attrezzato per ospitare i malati Covid). Da tempo le scene sono sempre le stesse: sacchi dell’immondizia accumulati l’uno sull’altro in attesa di essere smaltiti. C’è un po’ di tutto: dispositivi di protezione individuale (guanti, mascherine); scatole di medicinali e residui di cibo. Le foto sono esplicative di una situazione di disagio che, a dire di alcuni operatori, andrebbe avanti da tempo.

I rifiuti sparpagliati a causa del vento che rompe i sacchi

La corretta differenziazione dei rifiuti procede a rilento in assenza di appositi cestini che consentirebbero di accorciare i tempi dello smaltimento. I sacchi, invece, vengono ammucchiati ogni giorno in un luogo dove igiene e pulizia dovrebbero essere una priorità. Con tanto di nastro blu sulle porte che stanno a indicare il percorso pulito e sicuro. È noto, infatti, come il virus abbia più probabilità di diffondersi in ambienti chiusi e sporchi.

L’ingresso davanti al quale vengono ammucchiati i sacchi si trova al piano inferiore del Dea. Ed è un’entrata per nulla secondaria. Si tratta, infatti, del varco da cui accedono medici, infermieri, operatori sociosanitari ma anche gli addetti alla mensa che trasportano, con gli appositi carrelli, i generi alimentari destinati ai degenti.

Più volte la stessa direzione sanitaria della Asl di Lecce ha segnalato il problema alla ditta che gestisce le pulizie per chiedere maggiore attenzione nella pulizia e nello smaltimento dei rifiuti in un punto nevralgico, se non proprio il cuore, dell’intera struttura. Finora, però, gli appelli sembrerebbero essere caduti nel vuoto. E soprattutto nelle ultime giornate caratterizzate da un forte vento molti sacchi accatastati l’uno sull’altro cadono e si aprono lasciando per terra un tappeto di rifiuti.

Non va meglio neppure all’interno del Dea dove non verrebbe garantita con regolarità la sanificazione dei tre ascensori installati all’interno della hall con cui gli utenti raggiungono il secondo piano dove vengono effettuate le vaccinazioni. E con il continuo viavai di persone, in arrivo da Lecce e dai comuni della provincia, il rischio è che anche gli ascensori possano trasformarsi in potenziali vettori del contagio.