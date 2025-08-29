Lecce affronta il Milano tra sogni e sfide emozionanti

Il Milan di Massimiliano Allegri si prepara a scendere in campo per la seconda giornata di Serie A, affrontando il Lecce nell’anticipo di oggi. Dopo la sconfitta di esordio contro la Cremonese, i rossoneri cercano riscatto. La partita si svolgerà allo stadio “Via del Mare” alle 20:45.

Il Lecce, guidato da Eusebio Di Francesco, ha iniziato la stagione con un pareggio a reti inviolate contro il Genoa. Oggi, l’attaccante Francesco Camarda, ex della squadra milanese, avrà l’opportunità di mettersi in luce.

Per quanto riguarda le formazioni, il Milan affronta einige assenze importanti. Leao e Jashari sono infortunati, mentre Saelemaekers farà il suo esordio da titolare. Modric, infine, sarà confermato a centrocampo, mentre Pulisic partirà dalla panchina.

Le formazioni ufficiali sono le seguenti:

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Dramé; Pierotti, Camarda, Morente. In panchina: Früchtl, Samooja; Kouassi, Ndaba, Pérez, Siebert; Berisha, Helgason, Maleh, Sala; Banda, N’Dri, Sottil, Štulić. Allenatore: Di Francesco.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Musah, Loftus-Cheek, Modrić, Fofana, Estupiñan; Saelemaekers, Gimenez. In panchina: Terracciano, Pittarella, Ricci, De Winter, Chukwueze, Athekame, Bartesaghi, Pulisic.