Lebron James torna a Cleveland

LeBron James è tornato a Cleveland per affrontare i Cavaliers con i Los Angeles Lakers. La partita è stata trasmessa su ESPN e ha fatto parte di una serata con nove partite. I Cavaliers hanno vinto la partita 99-77 dopo tre quarti, con Jaylon Tyson e Donovan Mitchell che hanno segnato rispettivamente 20 e 19 punti.

I Lakers erano in vantaggio 28-24 dopo il primo quarto, con LeBron James che aveva segnato 4 punti e fatto 2 assist. Tuttavia, i Cavaliers hanno preso il comando della partita nel secondo quarto e non l’hanno più lasciata.

In altre partite, gli Hawks erano in vantaggio 38-18 sui Celtics dopo il primo quarto, con Jalen Johnson che aveva segnato 8 punti e fatto 3 assist. I Bulls erano in vantaggio 47-40 sui Pacers dopo due quarti, con Matas Buzelis che aveva segnato 15 punti.

La serata è stata anche caratterizzata da una partita tra i San Antonio Spurs e gli Houston Rockets, con Victor Wembanyama e Kevin Durant protagonisti.

LeBron James è stato omaggiato con un video dei suoi momenti migliori nella sua stagione da rookie con i Cavaliers nel 2003-04, quando aveva vinto il premio di Rookie of the Year. Quest’anno, all’età di 41 anni, James sta giocando una stagione eccezionale, con una media di 22,9 punti, 6,0 rimbalzi e 6,7 assist a partita.