LeBron James contro l’AI: il dibattito sul copyright esplode

Negli Stati Uniti, il dibattito sul copyright in relazione all’uso dell’intelligenza artificiale sta guadagnando attenzione, particolarmente quando si tratta di contenuti generati senza autorizzazione che ritraggono persone reali. Un caso significativo coinvolge LeBron James, che ha avviato una diffida legale contro gli sviluppatori di Interlink AI, un’applicazione disponibile su Discord, progettata per creare video artificiali con l’immagine di celebrità NBA.

Questa situazione rappresenta una delle prime istanze in cui una figura di alto profilo minaccia azioni legali contro contenuti generati dall’IA considerati non consensuali. I video creati tramite Interlink AI, condivisi anche su FlickUp, mostravano James in contesti umilianti e offensivi, inclusi scenari inappropriati e violenti.

A fine giugno, i moderatori della piattaforma hanno annunciato la rimozione di tutti i modelli realistici di persone in risposta a problematiche legali, specificando che ciò era stato attuato per tutelare la piattaforma stessa. La decisione mirava a soddisfare il risentimento degli utenti, ma non è riuscita a dissuadere LeBron James dal coinvolgere i propri legali nella questione.