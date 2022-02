Finalmente un’altra bella storia di corna a C’è Posta Per Te. Ieri sera Maria De Filippi ha raccontato quello che Leandro ha combinato alla sua ex fidanzata, Maria Paola. I due hanno organizzato per ben due volte il loro matrimonio, ma in entrambe le circostanze tutto è saltato per colpa dell’uomo, che nel primo caso ha tradito la ragazza e nel secondo l’ha lasciata perché stufo delle sue lamentele.

La storia di Leandro e Maria Paola.

“Questa è la storia di un matrimonio che doveva essere celebrato per ben due volte, ma poi è saltato. – ha raccontato Maria De Filippi – Leandro mi ha detto di voler riconquistare Maria Paola, la donna che ama tanto e che vuole sposare. Loro avevano stabilito la data del matrimonio per due volte, con il ristorante prenotato. Però per ben due volte, pochi mesi prima lui l’ha lasciata ed è andato con un’altra ragazza. La prima volta lei l’ha perdonato e la seconda ha deciso di dire basta e da allora ogni tentativo di pace è stato vano. Nel 2019 Leandro ha chiesto la mano della ragazza davanti a familiari e amici. Avevano stabilito di sposarsi entro il 2021, nel 2020 una ragazza lo corteggia, lui ricambia e scatta il tradimento. Le voci circolano e arrivano all’orecchio di Maria Paola, che una sera vede la macchina dell’amante e decide di seguirla e vede che la donna arriva in un posto dove c’è Leandro. Quando lui viene scoperto capisce che era soltanto il gusto del proibito e che amava la sua partner, che poi lo perdona. I due tornano ad organizzare nuovamente il matrimonio. Nel maggio 2021 lui diventa responsabile di un bar e pensa tanto al lavoro. Lei si sente trascurata e si lamenta, lui ad un certo punto scoppia e decide di lasciarla. In quel momento nella vita di lui non c’è un’altra. Poi passa del tempo e così Leandro inizia a frequentare un’altra, poi Maria Paola lo viene a sapere e così Leandro comprende di voler tornare con la ex compagna e così le chiede perdono. Lui capisce che della nuova ragazza non gli importa nulla e per questo chiede scusa alla ex, ma Maria Paola dice di no”.

La scelta di Maria Paola.

Maria Paola non ha dato nessuna speranza a Leadro e ha detto che deve rassegnarsi, perché la persa per sempre: “Ha provato di tutto per riconquistarmi e lo vedevo che mi seguiva ed era sempre intorno a me. Mi sentivo in gabbia, come mancare l’aria. In questi ultimi giorni ha smesso di provarci e mi sento più libera. Maria io mi sento rinata.

Non mi capacito però di come sia andato a cercare da altre quello che io non gli facevo mancare. Lui ha detto cose importanti all’ultima ragazza. Lei ha una bambina e un compagno e lui ha dichiarato ‘sono pronto a crescere tua figlia se lasci il tuo fidanzato’. Ad oggi però io per lui non provo più le stesse cose che provavo prima. Io non gli sto dicendo dammi tempo, ma proprio rassegnati“.

