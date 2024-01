League of Legends, tutte le novità del 2024

Riot Games ha inaugurato la stagione 2024 di “League of Legends”, il MOBA più amato al mondo e il titolo più giocato su PC, insieme all’eSport di LoL. Questo avvenimento segna l’inizio ufficiale della stagione competitiva, sia per i giocatori amatoriali che per i professionisti, e rappresenta un’opportunità per tenere informato il pubblico sulle novità previste per l’anno in corso. “L’avvio della stagione è un momento significativo in cui prepariamo il terreno per le settimane e i mesi a venire, offrendo ai giocatori un’anticipazione dei contenuti che il nostro team sta sviluppando”, ha dichiarato Andrei van Roon, Responsabile di League Studio. “Speriamo che siate emozionati per ciò che abbiamo mostrato finora e per ciò che il 2024 ha in serbo per noi. Quest’anno è ancora più speciale poiché celebreremo il 15° anniversario di LoL a ottobre! Buona fortuna nella vostra scalata e benvenuti nella stagione 2024.”

Il 2024 promette una serie di aggiornamenti per i giocatori, tra cui nuove caratteristiche di gioco e personaggi ispirati ad “Arcane”, modifiche al sistema di Maestria dei campioni, il ritorno dell’arena e una nuova modalità di gioco, tra molte altre novità. Inoltre, l’eSport di LoL ha annunciato modifiche alle regole di qualificazione per i suoi due tornei globali, il Mid-Season Invitational di League of Legends (MSI) e il Campionato Mondiale di League of Legends, e ha presentato la Hall of Legends, una sorta di albo d’onore virtuale di LoL. L’apertura della nuova stagione sarà segnata da un video nel tipico stile di The Call, Ruination e Warriors, fissata per il 10 gennaio. Di seguito, forniremo maggiori dettagli sulle nuove caratteristiche e gli aggiornamenti in arrivo.

Come già annunciato in precedenza, la seconda stagione di “Arcane” sarà rilasciata in tutto il mondo a novembre. In concomitanza con l’uscita della nuova stagione, Ambessa Medarda, apparsa per la prima volta nella prima stagione, farà il suo ingresso sulla scena di League of Legends nella seconda metà dell’anno. Allo stesso tempo, verranno introdotte caratteristiche di gioco e nuovi aspetti ispirati ad “Arcane”, insieme a un aggiornamento per uno dei campioni più amati della serie, tutto ciò disponibile su League of Legends. Nel frattempo, è possibile avere un’anteprima della nuova stagione su YouTube.

L’aggiornamento dell’aspetto e del gameplay (VGU) di Skarner è quasi completato e sarà rilasciato nella prima metà dell’anno. Successivamente, il team si concentrerà su altri due aggiornamenti: uno riguarderà un personaggio apparso in “Arcane” per renderlo più fedele alla sua rappresentazione nella serie, e Shyvana, che riceverà una particolare attenzione per quanto riguarda il gameplay. Inoltre, il campione Smolder, il principino ardente, sarà disponibile per i test sul PBE a partire dal 9 gennaio. Ulteriori dettagli su questo campione saranno forniti in seguito. Dopo Smolder, i giocatori potranno attendere un mago vastaya con una portata di attacco medio in una corsia singola come prossimo campione.

Nel corso del 2024, Rammus e Olaf riceveranno nuovi aspetti. Gli aspetti prestigio della prima metà dell’anno saranno dedicati a Rakan, Ezreal, Kindred, Evelynn e Kayle, nell’ordine indicato. Il catalogo di aspetti di Lee Sin sarà ampiamente aggiornato e l’aggiornamento dell’arte e della sostenibilità (ASU) sarà disponibile per i giocatori all’inizio di maggio. L’ASU di Teemo richiederà più tempo del previsto, e ulteriori dettagli sulle tempistiche saranno forniti in seguito. La Festa della Luna, il primo evento dell’anno, porterà l’introduzione di una nuova linea di aspetti denominata “Ruggito Celeste” e il ritorno della tematica “Porcellana”. Questi aspetti saranno lanciati nelle patch 14.3 e 14.4 e includeranno campioni come Lee Sin, Ezreal, Kai’Sa, Master Yi, Diana, Janna, e Smolder. Inoltre, ci saranno aggiornamenti per gli aspetti leggendari precedenti, tra cui Brolaf, Corporate Mundo e Tristana Addestratrice di Draghi, che riceveranno dei bordi.

Il team si impegna a migliorare il sistema di classificate per valutare l’abilità dei giocatori in modo più accurato, con l’obiettivo di ridurre gli abbinamenti tra giocatori di livelli di abilità molto diversi e di equilibrare la perdita e il guadagno di punti lega (PL) nella nuova stagione. Inoltre, sono previste modifiche al sistema di Maestria dei campioni nella prima metà dell’anno. Vanguard è una nuova iniziativa mirata a rispondere alle preoccupazioni dei giocatori riguardo alla presenza di bot, smurf e script che influenzano negativamente l’esperienza di gioco nelle classificate. Questo sistema consentirà una pausa in tempo reale delle partite e un rimborso dei PL persi dai giocatori nelle partite con cheaters identificati.

La modalità Arena farà il suo ritorno nella prima metà dell’anno, con importanti miglioramenti che includeranno un aumento nel numero di squadre in una partita, passando da 4 squadre con 2 giocatori a 8 squadre (16 giocatori in totale). Saranno introdotte modifiche all’interfaccia, nuove mappe e altre migliorie. In seguito, nel corso dell’anno, verrà presentata una nuova modalità di gioco che fornirà una diversa interpretazione del gameplay di base di LoL e offrirà un’esperienza più rilassata per giocare con gli amici. L’eSport di LoL alzerà ancora di più la posta in gioco per MSI e rafforzerà il legame tra questo torneo e i Mondiali. Per la prima volta nella storia, la squadra vincitrice di MSI otterrà un posto garantito ai Mondiali, che sarà considerato anche come un posto extra per la sua regione di appartenenza. Inoltre, la regione con il secondo miglior risultato riceverà un posto extra per i Mondiali.

Nella stagione 2024, le leghe LEC, LCS, LCK e LPL avranno tre slot di base per i Mondiali, mentre PCS e VCS continueranno ad avere due slot ciascuna, e LLA e CBLOL manterranno un solo slot ciascuna. L’MSI 2024 si terrà dal 1° al 19 maggio 2024 a Chengdu, in Cina, mentre i Mondiali 2024 si svolgeranno dal 25 settembre al 2 novembre 2024 in diverse location, tra cui Berlino, Parigi e Londra. Infine, per onorare coloro che hanno avuto un impatto duraturo sul gioco, sull’eSport e sulla comunità, l’eSport di LoL presenterà la “Hall of Legends”, una sorta di albo d’onore virtuale di LoL. Una giuria composta da esperti del settore dell’eSport voterà per selezionare le prime leggende, che saranno celebrate sia nel gioco che al di fuori di esso. Ulteriori dettagli saranno condivisi in seguito.