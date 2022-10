League of Legends, la finale di Red Bull Factions a Milano e su Twitch

League of Legends di Riot Games arriva a Milano con la finale di Red Bull Factions, torneo organizzato in collaborazione con PG Esports. Il 4 novembre alle 17.30 presso la Pelota Jai Alai ci sarà la finalissima. Il torneo è cominciato il 29 settembre con gli Open Qualifier, che hanno permesso anche a squadre amatoriali di provare a sfidare i 16 team che si sono distinti nel corso degli ultimi PG Nationals legati al gioco e con le regole del format “Factions”: una sfida in cui i giocatori hanno la possibilità di accedere solo a un pool limitato di campioni. I player potranno scegliere solo personaggi appartenenti a due fazioni che caratterizzano l’universo in cui è ambientato League of Legends. Attualmente alle fasi finali del torneo avranno accesso gli Atleta Esports, gli AnC Outplayed, il team Axolotl, i Cyberground Gaming, GG Esports, Dren Esports, i già citati Dsyre Esports e i Macko Esports, campioni in carica dei PG Nationals. Tra i presentatori della finale ci saranno i caster veterani come KenRhen e Terenas, Moonboy, Etrurian e Juannetti, accompagnati anche dagli analyst più esperti, come Wolcat e Juniper. Infine, la special guest sarà Brizz, il coach del team AnC Outplayed e pro-player: avrà una sua postazione dedicata, da cui commenterà in diretta la finale, trasmettendo anche sul suo canale Twitch Brizz94. Inoltre, sul canale Twitch RedBullIT a partire dalle 19.00 verranno trasmesse tutte le sfide della serata.