13.4 C
Roma
martedì – 20 Gennaio 2026
Positive

Leader nel Regno Unito

Da stranotizie
Leader nel Regno Unito

Positive News ha lanciato una nuova serie di podcast intitolata The Purpose Pioneers, che esplora come i leader possano mettere in pratica la loro missione e creare un impatto positivo. La serie segue cinque persone che lavorano in settori diversi, come la riqualificazione ambientale, l’inclusione delle persone con disabilità, i trasporti e la finanza etica.

Gli ospiti della serie includono Steve Micklewright, amministratore delegato di Trees for Life, Stephanie Wheen, fondatrice e amministratore delegato di Gympanzees, Keith Bradbury, co-fondatore di Ember, Mark Constantine, co-fondatore e amministratore delegato di Lush, e Mark Clayton, amministratore delegato di Triodos. Ognuno di loro condivide la propria storia e il proprio percorso verso la creazione di un impatto positivo.

La serie si concentra sull’esperienza umana di trasformare le idee in azioni concrete e di mettere in pratica la propria missione. Ogni episodio esplora i momenti chiave del percorso di ogni ospite, come il momento in cui hanno deciso di agire, il momento in cui hanno visto i risultati del loro lavoro e il momento in cui hanno iniziato a pensare al futuro della loro organizzazione.

La serie è condotta da Sarah LaBrecque, che afferma di aver trovato ispirazione nelle storie degli ospiti e di aver scoperto che, nonostante lavorino in settori diversi, condividono una visione comune: il lavoro può e deve essere una forza per il bene. La serie è disponibile su tutte le principali piattaforme di podcast.

Articolo precedente
Aurora boreale in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.