Leader nel Regno Unito

Positive News ha lanciato una nuova serie di podcast intitolata The Purpose Pioneers, che esplora come i leader possano mettere in pratica la loro missione e creare un impatto positivo. La serie segue cinque persone che lavorano in settori diversi, come la riqualificazione ambientale, l’inclusione delle persone con disabilità, i trasporti e la finanza etica.

Gli ospiti della serie includono Steve Micklewright, amministratore delegato di Trees for Life, Stephanie Wheen, fondatrice e amministratore delegato di Gympanzees, Keith Bradbury, co-fondatore di Ember, Mark Constantine, co-fondatore e amministratore delegato di Lush, e Mark Clayton, amministratore delegato di Triodos. Ognuno di loro condivide la propria storia e il proprio percorso verso la creazione di un impatto positivo.

La serie si concentra sull’esperienza umana di trasformare le idee in azioni concrete e di mettere in pratica la propria missione. Ogni episodio esplora i momenti chiave del percorso di ogni ospite, come il momento in cui hanno deciso di agire, il momento in cui hanno visto i risultati del loro lavoro e il momento in cui hanno iniziato a pensare al futuro della loro organizzazione.

La serie è condotta da Sarah LaBrecque, che afferma di aver trovato ispirazione nelle storie degli ospiti e di aver scoperto che, nonostante lavorino in settori diversi, condividono una visione comune: il lavoro può e deve essere una forza per il bene. La serie è disponibile su tutte le principali piattaforme di podcast.