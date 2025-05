I leader mondiali si congratulano con Papa Leone XIV per il suo appello alla pace, segnando l’inizio del suo pontificato. Dalla Loggia di San Pietro, il Papa ha evocato una pace “disarmata, disarmante, umile e perseverante”, mostrando un chiaro intento di promuovere speranza e unità. Le sue parole hanno risuonato come un forte messaggio per il mondo, ispirando fiducia in un futuro migliore.