Leader mondiali alla messa di Papa Leone XIV: chi ci sarà?

Il pontificato di Papa Leone XIV, al secolo Robert Francis Prevost, avrà ufficialmente inizio domenica 18 maggio 2025, con una messa di insediamento prevista per le 10 in piazza San Pietro. L’evento attirerà numerosi leader mondiali, tra cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e parlamentari italiani come il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il premier Giorgia Meloni. Gli Stati Uniti saranno rappresentati dal vicepresidente JD Vance, poiché il presidente Donald Trump non parteciperà. Saranno presenti delegazioni provenienti da 153 paesi, sottolineando la portata globale della cerimonia.

Il giorno dell’insediamento segna un momento storico, in seguito all’elezione di Prevost avvenuta l’8 maggio scorso. Durante la cerimonia si svolgerà il rito della consegna del pallio e dell’anello, simboli del nuovo pontificato. Il pallio, una striscia di lana bianca con croci rosse, sarà posto sulle spalle di Papa Leone XIV dal cardinale Dominique Mamberti, mentre l’anello del pescatore, che riporta l’immagine di San Pietro, sarà consegnato dal cardinale Luis Antonio Tagle.

Fra i leader europei attesi, è confermata la presenza della presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. Tra i monarchi, parteciperà il re di Spagna Felipe VI. Questo evento, di grande rilevanza anche a livello politico e diplomatico, sarà seguito con attenzione in tutto il mondo.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it