In un contesto internazionale segnato dall’intensificarsi del conflitto in Ucraina, i leader europei si uniscono in un appello per una risoluzione pacifica della crisi. In una dichiarazione congiunta, Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, Friedrich Merz, Donald Tusk, Ursula von der Leyen e Alexander Stubb hanno espresso il loro sostegno all’impegno del presidente Donald Trump volto a fermare le violenze e garantire una pace duratura per Kiev.

I dirigenti europei sottolineano l’importanza della combinazione di diplomazia attiva, supporto all’Ucraina e pressione su Mosca per raggiungere un esito positivo. Inoltre, ribadiscono il principio secondo cui i confini nazionali non debbano essere alterati con la forza, affermando che l’attuale linea di contatto può rappresentare il punto di partenza per i negoziati.

Da parte russa, il vice segretario del Consiglio di Sicurezza, Dmitry Medvedev, ha lanciato accuse contro il governo ucraino, sostenendo che quest’ultimo stia reclutando membri di cartelli della droga sudamericani per combattere contro le forze russe. Medvedev ha descritto questa strategia come un segno di panico del governo di Kiev.

Nel frattempo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato gli alleati per il supporto, enfatizzando che qualsiasi conclusione del conflitto deve rispettare i principi di giustizia e sicurezza per il popolo ucraino e per l’Europa. Zelensky ha confermato il suo appoggio alla posizione espressa dai leader europei riguardo alla pace in Ucraina.