Lea Michele ricorda Cory Monteith a 10 anni dalla sua morte: “Mi manchi ragazzone”

Sono già passati 10 anni dalla scomparsa di Cory Monteith e oggi la sua ex fidanzata Lea Michele ha voluto ricordare il protagonista di Glee con un pensiero affidato al suo account Instagram: “Ehi tu, sono 10 anni. Mi sembra solo ieri che eri qui e allo stesso tempo mi pare siano passato milioni di anni. Costudisco tutti i nostri bei ricordi nel mio cuore, dove rimarranno al sicuro e non potranno essere mai dimenticati. Ci manchi ogni giorno e non dimenticheremo mai la luce che hai portato a tutti noi. Mi manchi tanto ragazzone. Spero che tu abbia trovato Taylor lassù, e che insieme stiate suonando la batteria“.

Lea Michele, le parole su Cory Monteith: “Con lui i ricordi più belli”.

Non è la prima volta che la star di Scream Queens parla del suo ex, a tre anni dalla scomparsa di Cory, Lea Michele ha scritto: “Forse non abbiamo avuto l’opportunità di passare tutta la vita insieme, ma i ricordi con te rimangono… e sono i più belli della mia vita. Ti amo Cory. So che ogni giorno tu mi guardi e mi proteggi sorridendo. Ti amo e mi manchi Cory, ogni giorno, ma oggi un po’ di più“.

Anche un anno fa l’attrice ha ricordato Cory e l’episodio di Glee dedicato al 31enne: “Ha avuto un giusto e doveroso tributo nella serie. Non ho mai guardato l’episodio di Glee che riguarda la morte di Finn. Penso che se non lo guardo, in qualche modo significa che lui è ancora qui. La canzone Make You Feel My Love che ho cantato sul palco durante un’esibizione è davvero speciale per me. Non ricordo neanche che musica ascoltavo all’epoca. Forse, nulla. Ero in un tale buco. Sono felice che Ryan Murphy mi abbia chiesto cosa cantare nell’episodio tributo a Finn. Nell’episodio, ho deciso di cantare la canzone di Bob Dylan ‘Make You Feel My Love’. La filmavo, ero costretta ad uscire di sceena, poi tornavo, è stato davvero doloroso. Siamo guariti insieme e questa canzone ha davvero aiutato“.