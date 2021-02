Tommaso Zorzi ieri sera al Grande Fratello Vip è finito al televoto contro Rosalinda Cannavò e Andrea Zelletta in uno scontro all’ultimo voto che decreterà il terzo finalista dopo Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello.

E se da una parte Dayane ha chiesto aiuto ai suoi connazionali per avere la sua amica Rosalinda in finale, dall’altra i fan di Tommaso Zorzi hanno chiesto una mano nientemeno che a Fedez.

“Ehi Fedez” – hanno scritto su Twitter taggando il cantante – “Aiutaci a mandare Tommaso in finale e ti giuro che ti facciamo vincere Sanremo contro il Codacons”.

Una richiesta a cui Fedez ha risposto!

“Ciao! Allora premetto che non ho seguito molto, però faccio il tifo per lui!” – aggiungendo poi “Per Sanremo sarei già contento di riuscire a non vomitare/svenire sul palco per l’ansietta, quindi va bene così”.

E’ successo davvero.

@Fedez aiutaci a mandare Tommaso in finale e ti giuro che ti facciamo vincere Sanremo contro il codacons #tzvip pic.twitter.com/mpPLeQqzNn — pazzeska fratè🧞 (@caffeefotocopie) February 13, 2021

Ciao! Allora premetto che non ho seguito molto, però faccio il tifo per lui! 💖💪🏻 (per Sanremo sarei già contento di riuscire a non vomitare/svenire sul palco per l’ansietta, quindi va bene così 😅) — Fedez (@Fedez) February 13, 2021

Brasile contro Fedez, chi la spunterà?

