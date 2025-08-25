26.1 C
Le Voci delle Donne nella Musica Italiana a San Giovanni

Da StraNotizie
Un affascinante viaggio nella musica italiana sarà protagonista di una serata speciale, in programma lunedì 25 agosto alle 21.30 in piazza Masaccio a San Giovanni Valdarno. A raccontare storie e interpretare brani saranno Paola Turci e Gino Castaldo, con il titolo “La rivoluzione delle donne – Le voci femminili che hanno segnato la storia”.

Durante l’evento, si esploreranno le storie di artiste iconiche come Mina, Mia Martini, Ornella Vanoni, Patty Pravo, Caterina Caselli e Loredana Bertè. I partecipanti vivranno un’esperienza ricca di racconti, immagini e interpretazioni dal vivo. La combinazione della voce rock di Paola Turci e la narrazione esperta di Gino Castaldo promette di creare un’atmosfera di forte emozione e memoria, celebrando l’importanza delle donne nella musica italiana.

Questo spettacolo è parte del programma del Festival Orientoccidente, un’occasione per riflettere sulle influenze e sul valore delle voci femminili che hanno segnato un’epoca.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

