Le Voci del Mare: Evento Sonoro al Teatro Civico di Sassari

Il Teatro Civico di Sassari ospiterà il 20 giugno l’evento “Le voci del mare”, un’esperienza sonora immersiva che porta il pubblico nel cuore dell’oceano. Diretto dal Settore Ambiente e Verde pubblico del Comune, l’evento ha lo scopo di sensibilizzare sul mondo marino attraverso l’ascolto.

Durante i 45 minuti di attività, gli spettatori potranno immergersi in un universo di suoni marine, con una voce narrante che spiega le vocalizzazioni di balene, delfini e crostacei. Saranno udibili anche i rumori causati dalle attività umane, come il passaggio di navi e i sonar. L’iniziativa mira a far riflettere sull’impatto umano sugli ecosistemi marini e sull’importanza della bioacustica.

Le sessioni, gratuite e aperte a tutti, si terranno alle 16, 17:30 e 19. È consigliata la prenotazione contattando Luca Bittau via email o telefono, dato che i posti sono limitati.

“Le voci del mare” è parte del progetto “Impelaghiamoci”, finanziato dal Ministero dell’Ambiente, che dimostra l’impegno del Comune nella tutela del Santuario Pelagos e dei mammiferi marini. Questo evento offre un’opportunità per scoprire un mondo invisibile e vitale per l’equilibrio ambientale. La comunità è invitata a partecipare a questa esperienza educativa e coinvolgente.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.sassarioggi.it