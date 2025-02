Le Voci dei Medici e del Papà

Filippo Tajani, figlio del ministro degli Esteri Antonio Tajani, è attualmente ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dopo aver accusato un malore durante una partita di calcio con la sua squadra, il Ferentino, in Eccellenza. L’incidente è avvenuto domenica 2 febbraio, quando il giocatore ha perso conoscenza intorno alle 12:30 a causa di una lipotimia, un episodio di sincope. È stato trasportato d’urgenza all’ospedale con l’elisoccorso.

Il padre Antonio ha rassicurato tutti sulle condizioni del figlio, comunicando che Filippo non è in pericolo di vita e che sarà sottoposto a ulteriore osservazione. Il ministro ha ringraziato chi ha soccorso il giovane e il club per il supporto. La dinamica dell’incidente è stata descritta: Filippo ha ricevuto un passaggio a metà campo e, mentre stava per passarla, ha avuto un’improvvisa perdita di vista, che l’ha portato a cadere a terra.

Il presidente del Ferentino, Vittorio Ficchi, ha dichiarato che il contatto che ha portato al malore è stato leggero e senza malizia, e ha sottolineato che Filippo non ha mai avuto problemi di salute in passato. I test medici effettuati all’inizio dell’anno sono stati regolari. Si prevede un ricovero di 2-3 giorni per monitorare le condizioni di Tajani e approfondire le cause della sua momentanea perdita di conoscenza. I genitori del calciatore hanno confermato che non ha mai avuto problemi cardiaci o di pressione prima di questo episodio.