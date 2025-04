Le Vie dei Mari del Nord – Orcadi e Vestmannaeyjar, arcipelaghi misteriosi

Parlare di Scozia e Islanda come esperienze uniche non è più una novità. Entrambi i luoghi offrono meraviglie naturali come sorgenti termali, geyser e il mitico Loch Ness. Tuttavia, Le Vie del Nord, un tour operator specializzato in viaggi nel Nord Europa, propone un nuovo approccio, incentrato sulle radici geologiche e culturali di queste terre. Le partenze della prossima estate includeranno tour speciali che metteranno in contatto i visitatori con guide locali, superando barriere linguistiche e culturali.

Tra i tour programmati, uno esplorerà le Highlands e le Isole Orcadi, un’area ricca di storia neolitica e affascinanti vestigia vichinghe. L’itinerario di nove giorni comprende visite a distillerie di whisky, a Loch Ness e alla cappella degli italiani, costruita durante la Seconda Guerra Mondiale. Le partenze sono già garantite per il 2 settembre 2025, con tariffe che iniziano da 4475€.

Un altro tour sarà dedicato all’Islanda del Sud e alle Isole Vestmannaeyjar, un arcipelago vulcanico. Qui, la lingua islandese mantiene un legame diretto con le origini, permettendo agli abitanti di leggere opere medievali senza traduzioni. L’Islanda offre un paesaggio estremo, con ghiaccio e fuoco rappresentati da vulcani attivi e spiagge di lava. L’avventura di sette giorni prevede la scoperta di Reykjavík e la possibilità di avvistare l’aurora boreale e balene. Questa partenza è fissata per il 12 settembre 2025, con tariffe a partire da 2955€.