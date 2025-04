LE VIBRAZIONI: Scopri il Tour Estivo [Info e Biglietti]

Le Vibrazioni tornano in tour ad aprile 2025 per celebrare vent’anni di carriera e successi. La band, guidata da Francesco Sarcina e composta da Stefano Verderi e Alessandro Deidda, offrirà uno spettacolo che riassume il loro percorso dal 2003, iniziato con il brano “Dedicato a te” e caratterizzato da dischi di platino, partecipazioni al Festival di Sanremo e oltre mille concerti in tutta Italia. Nel 2023 hanno già tenuto un memorabile concerto all’Unipol Forum di Milano e una performance acustica sul Naviglio Grande, un omaggio intimo alla loro città natale.

Per il tour, la band si presenta con una nuova formazione arricchita dalla presenza di Roberto Dell’Era (Afterhours, The Winstons) al basso e Fabio Zacco alle tastiere. Le Vibrazioni promettono un’estate ricca di energia, nostalgia e una scaletta che include i brani diventati colonna sonora degli anni Duemila, mescolando rock, melodia e cantautorato.

Le date del tour includono diverse località:

– 20 aprile 2025 a Borgo Santa Maria di Pineto (TE)

– 21 aprile 2025 a Talsano (TA)

– 1 maggio 2025 ad Olmedo (SS)

– 20 maggio 2025 a Mogoro (OR)

– 25 giugno 2025 a Foiano di Val Fortore (BN)

– 28 giugno 2025 a Bagno di Romagna (FC)

– 27 luglio 2025 a Trivento (CB)

– 11 agosto 2025 a Silanus (NU)

– 17 agosto 2025 a Lioni (AV)

– 22 agosto 2025 a Siamanna (OR)

Per ulteriori informazioni e l’acquisto dei biglietti, è possibile visitare i loro profili social.