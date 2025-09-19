Le Vibrazioni e il loro omaggio a Giulia: storia di un brano

Sono trascorsi oltre vent’anni dalla pubblicazione di “Dedicato a te”, la canzone che ha reso Le Vibrazioni una delle band più amate in Italia. Scritta dal frontman Francesco Sarcina, il brano è un omaggio a Giulia Tagliapietra, l’ex fidanzata che ha ispirato il cantante. Lanciate come primo singolo dall’album di debutto della band, le sonorità accattivanti della canzone hanno conquistato le classifiche, portandola a diventare disco di platino con oltre 100.000 copie vendute.

Le Vibrazioni si formano a Milano con Sarcina alla voce, Alessandro Deidda al basso, Marco Castellani alla chitarra e Stefano Verderi alla batteria. Dopo anni di esibizioni nei club, il gruppo firma un contratto con BMG e inizia a lavorare al debutto. “Dedicato a te” nasce come una “lettera di ringraziamento” a Giulia, con i due giovani coinvolti in una relazione intensa. Il video, girato in piano sequenza lungo il Naviglio Pavese e diretto da Domenico Liggeri, mostra la ragazza che si dirige verso un locale dove suonano i membri della band. Diventato un fenomeno, il clip ha influenzato la cultura pop degli anni 2000.

Giulia Tagliapietra era una ragazza riservata, cresciuta a Milano. Dopo aver frequentato le superiori, intraprese lavori temporanei prima di diventare gemmologa. Nonostante il successo legato alla canzone, mantenne un profilo basso ed ebbe una vita familiare. Il legame con Sarcina durò anche dopo la loro storia d’amore. La scomparsa di Giulia, avvenuta all’età di 46 anni, ha reso ancora più toccante la storia dietro “Dedicato a te”, un pezzo significativo nella vita di entrambi. Sarcina ha dedicato la canzone a Giulia durante un concerto, esprimendo l’emozione di un amore che ha segnato le loro esistenze.