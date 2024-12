Le verità svelate dopo il Tapiro

Nella puntata di Striscia la Notizia del 26 dicembre, Valerio Staffelli ha incontrato Barbara D’Urso, ricevuta con il quattordicesimo Tapiro d’Oro. Sorprendendo la conduttrice, Staffelli le ha domandato le ragioni dell’assegnazione del Tapiro, a cui D’Urso ha risposto, visibilmente confusa, chiedendo perché. Durante il confronto, Staffelli ha commentato che il Tapiro era “beneaugurante”, a causa di un 2024 considerato oscuro per D’Urso, suggerendo possibili difficoltà lavorative, tra cui il nuovo programma di Myrta Merlino su Mediaset.

La conduttrice ha negato problemi, affermando che ha un buon rapporto con tutti. Quando Staffelli ha menzionato il suo sforzo di sopravvivenza contro la competizione, D’Urso ha minimizzato affermando di non seguire la televisione a causa dei suoi impegni lavorativi. Un’altra domanda ha riguardato la sua partecipazione a Ballando con le Stelle, alla quale ha partecipato solo una volta in qualità di ospite d’onore e ha dichiarato che la questione del costo non era rilevante. Ha rivendicato di essere stata pioniera nel creare le “luci D’Urso”, un elemento distintivo del suo stile.

Staffelli ha quindi toccato un argomento controverso, ovvero la possibile co-conduzione di D’Urso a Sanremo 2025, per cui la conduttrice ha smentito ogni rumor, invitando a non credere a quanto riportato dai media. D’Urso ha poi colto l’occasione per ribaltare il confronto, ricordando a Staffelli alcuni momenti passati, insinuando che, quando erano colleghi in Mediaset, il suo atteggiamento fosse più audace. Staffelli ha risposto con umorismo, affermando che per lui era un momento imbarazzante, ma si è lasciato andare a un bacio scherzoso. La conduttrice ha concluso il loro scambio, mantenendo vivo il clima di divertimento e provocazione che li ha sempre caratterizzati.

L’incontro si è chiuso con un’atmosfera leggera, mostrando un equilibrio tra serietà e ironia, elementi tipici del programma satirico e del rapporto tra i due protagonisti.