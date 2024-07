Le varie regioni del nostro cervello fanno a turno dei microsonnellini quando siamo svegli

Gli scienziati hanno da poco scoperto che il nostro cervello è in grado di compiere dei micro sonnellini anche quando siamo svegli, alterando profondamente le nostre conoscenze sul sonno e la veglia. Questa scoperta potrebbe ridefinire completamente il modo con cui studiamo le onde cerebrali.

Questa scoperta è stata pubblicata sulla rivista Nature Neuroscience ed è stata compiuta dai team del professore Keith Hengen della Washington University e del professore David Haussler della UC Santa Cruz.

In breve, la ricerca ha dimostrato che quando siamo svegli alcune piccole regioni del nostro cervello vanno a riposo, alternandosi nel farlo in modo continuo. Questo riposo non è equiparabile al sonno vero e proprio, visto che dura in media 1000 volte in meno di un secondo, ma risulta importante per non sovraccaricare d’energia il cervello, per allungare la vita media dei neuroni (che non si riproducono) e per regolare il flusso dei pensieri.

Per compiere questa scoperta, gli scienziati hanno addestrato e analizzato attentamente una rete neurale per studiare gli schemi visibili all’interno dell’enorme banca dati che raccoglieva le varie informazioni disponibili dalle sue onde cerebrali. La rete neurale in questione apparteneva a dei topi da laboratorio, che sono stati collegati con dei piccoli caschi in grado di leggere costantemente la loro attività cerebrale.

“Per noi scienziati è stata una sorpresa scoprire che diverse parti del nostro cervello in realtà fanno dei piccoli riposini quando il resto del cervello è sveglio, anche se molte persone potrebbero averlo già sospettato anzitempo” ha chiarito Haussler.

Gli studi inerenti il sonno sono fra i principali della ricerca medica e non è un caso se alcuni esperimenti sono entrati nella storia, avendoci spiegato come funziona il nostro cervello quando dormiamo o siamo sottoposti a un forte stress.

Se siete invece tra coloro che hanno difficoltà a dormire durante le calde serate estive, gli scienziati hanno prodotto una breve lista di consigli per riposare meglio.