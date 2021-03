Le varianti del coronavirus possono ingannare il braccio armato del nostro sistema immunitario: gli anticorpi. Ma riescono meno ad aggirare un’altra sua componente, che si avvicina più alla definizione di “servizio di intelligence” della nostra immunità: i linfociti T. Gli anticorpi sono gli unici in grado di legare e bloccare materialmente il coronavirus. Ma tendono a svanire con il tempo. Come depositarie della memoria, capaci di orchestrare la risposta del sistema immunitario, funzionano invece meglio le cellule T. Le quali, ha appena osservato Alessandro Sette, ricercatore del La Jolla Institute for Immunology in California, tendono a riconoscere il coronavirus anche se mutato.

Insieme al suo gruppo, Sette ha scoperto che i linfociti T sono efficaci contro le varianti inglese, brasiliana, sudafricana e californiana, sia quando sono prodotti dal vaccino, sia quando derivano da un’infezione naturale. Lo studio è pubblicato su biorXiv. “Non sappiamo ancora quanto duri la memoria con Sars-Cov-2. Ma nel caso della prima Sars, quella del 2002-2003, alcuni colleghi hanno trovato le cellule T negli ex pazienti infettati 17 anni prima”.

Non è necessario dunque adattare i vaccini alle varianti?

“Sì, è sempre meglio farlo. Vediamo che i vaccini sono efficaci in Israele, che ha un’ampia circolazione del ceppo B.1.1.7, la variante inglese. Ma la sudafricana e la brasiliana hanno una mutazione più preoccupante, dal punto di vista della riduzione della risposta degli anticorpi. Ci sono stati anche casi di reinfezione, negli ex pazienti che erano guariti dal coronavirus ancestrale, quello di Wuhan”.

Allora in che consiste il vostro messaggio rassicurante?

“Gli anticorpi possono diventare meno efficaci, nel legare e bloccare il coronavirus mutato. Ma abbiamo osservato che le cellule T riconoscono bene anche i nuovi ceppi”.

E questo cosa vuol dire?

“Le cellule T possono non riuscire a impedire l’infezione, ma modulano la severità della malattia. Evitano cioè che i sintomi diventino gravi. Abbiamo osservato nelle persone contagiate che quando la risposta delle cellule T è precoce e robusta, il Covid si risolve senza complicazioni. E anche chi non riesce a produrre anticorpi per ragioni genetiche o per trattamenti farmacologici spesso non ha la forma grave della malattia. Segno che altri attori del sistema immunitario sono in grado di proteggerci”.

Come avete fatto a vedere che le cellule T riconoscono ugualmente il virus di Wuhan e quelli mutati?

“Abbiamo preso le cellule T da persone guarite o vaccinate con Pfizer o Moderna e le abbiamo messe a contatto con il virus. Ma non con Sars-Cov2 intero: i linfociti T riconoscono solo singoli frammenti del virus, che noi abbiamo sintetizzato in laboratorio. Abbiamo costruito delle proteine del ceppo di Wuhan e delle proteine dei ceppi mutati. Mettendoli a contatto con le cellule T, le abbiamo viste attivarsi in tutti i casi, senza differenze apprezzabili”.

Quindi?

“Chi è guarito dall’infezione con il virus di Wuhan o chi viene vaccinato oggi potrebbe non essere totalmente protetto da un nuovo contagio con il virus mutato. Ma non dovrebbe soffrire sintomi severi, grazie all’azione delle cellule T”.

La nostra preoccupazione per le varianti è eccessiva?

“Non mi sentirei di arrivare a questa conclusione. Tutte le varianti sono più contagiose, e questo basta a costringerci a tenere alta l’allerta e impegnarci per il monitoraggio. Migliorare i vaccini, poi, potrà solo aiutarci a uscire dall’emergenza che oggi è ancora molto acuta”.

Cosa dovremmo fare dunque?

“Abbiamo tre possibilità. La prima è somministrare una terza dose del vaccino originale. Più vaccino vuol dire infatti più anticorpi. Se anche una quota non riconosce la variante, averne un numero maggiore offre una protezione migliore. La seconda è adeguare il vaccino alle varianti. Al posto della spike di Wuhan, occorrerà usare come antigene la spike del virus mutato. Aggiornare un vaccino non è semplicissimo, ma di certo non sarà lungo e laborioso come farlo per la prima volta. Già il vaccino per l’influenza viene adeguato di anno in anno ai nuovi ceppi in circolazione. La terza strada infine è mettere a punto dei vaccini validi contro tutte le varianti del coronavirus”.

In che modo?

“Usando come antigeni più pezzi diversi del coronavirus. Attualmente usiamo la spike, e a ragione. Questa proteina viene infatti riconosciuta facilmente dagli anticorpi, che le si legano per bloccare l’infezione. Ma Sars-Cov-2 è formato da 25 proteine diverse. Usarne altre, ad esempio quelle della superficie del virus, permetterebbe di stimolare anche le cellule T, oltre agli anticorpi. Potremmo rendere i nostri vaccini più efficaci contro le varianti. Anche perché le proteine diverse dalla spike mutano meno velocemente. Non hanno bisogno di evolversi per sfuggire agli anticorpi”.

I vaccini, in ogni caso, si stanno rivelando il sentiero giusto per uscire dalla pandemia?

“Per quanto riguarda gli anticorpi, sono in grado di generarne un numero nettamente superiore rispetto all’infezione naturale. Chi è guarito farebbe bene comunque a farne una dose. Anche i vaccini che sembrano proteggere meno dal contagio, poi, prevengono i casi gravi di malattia nel 100% dei casi. Resta da capire quanto duri la loro protezione. Per questo non possiamo fare altro che aspettare. Ma non mi stupirei se durasse anche diversi anni”.