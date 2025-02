Le uova si schiudono e il viaggio di queste tartarughe verso il mare è la cosa più poetica che abbia mai visto.

Le emozionanti immagini di piccole tartarughe appena nate che camminano verso il mare hanno entusiasmo e commosso molte persone. La scena, catturata in un video condiviso sui social, mostra le tartarughine che si affrettano nella loro corsa verso l’acqua, sotto gli sguardi increduli degli astanti. Questi animali, che affrontano il rischio di estinzione, portano a galla il meraviglioso, ma anche drammatico, ciclo della vita.

Le tartarughe nascono dopo la schiusa delle uova, un evento che avviene su spiagge specifiche, comprese alcune in Italia, durante i mesi estivi. Le femmine depongono circa 200 uova in buche scavate con le proprie zampe, e dopo 42-65 giorni, le uova si schiudono quasi tutte contemporaneamente. Sebbene solitamente questo fenomeno avvenga di notte, il video mostra le tartarughine al mattino.

Tuttavia, il cammino verso il mare è pieno di insidie. I commenti degli utenti rivelano preoccupazioni riguardo ai predatori, come gabbiani e rapaci, che rappresentano una minaccia per le piccole tartarughe. Infatti, solo una frazione di esse riesce ad arrivare in salvo, poiché molte vengono catturate lungo il percorso.

È fondamentale non intervenire nel loro cammino: le tartarughe devono raggiungere il mare autonomamente, per poter ricordare la strada verso il nido in futuro. L’ideale per gli spettatori è creare un “corridoio” per facilitare il loro passaggio, mantenendosi a distanza. Questo favoloso, ma critico viaggio verso la sicurezza rappresenta un’interessante testimonianza della resilienza della natura.