Le ultime specifiche tecniche prima del lancio

Samsung presenterà la nuova famiglia Galaxy S25 il 22 gennaio e oggi sono emerse alcune specifiche chiave del modello Ultra grazie a un post di Roland Quandt su BSky. L’S25 Ultra sarà dotato del chipset Snapdragon 8 Elite, utilizzato a livello globale. Il dispositivo avrà uno schermo Dynamic AMOLED 2X LTPO con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, luminosità massima di 2.600 nit e supporto per HDR10+.

Per quanto riguarda la memoria, l’S25 Ultra sarà disponibile in tre combinazioni: 12 GB di RAM e 256 GB di archiviazione, 16 GB di RAM e 512 GB di archiviazione, e 16 GB di RAM con 1 TB di archiviazione. La ricarica cablata sarà supportata fino a 45 W e la ricarica wireless fino a 25 W. Le dimensioni del dispositivo saranno presumibilmente di 162,8 x 77,6 x 8,2 mm con un peso di 219 grammi. Rispetto al suo predecessore, l’S24 Ultra, l’S25 Ultra è leggermente più alto, più stretto, più sottile e più leggero.

La luminosità massima rimane invariata rispetto all’S24 Ultra, mentre la configurazione di RAM e archiviazione di base è la stessa. Tuttavia, le versioni superiori hanno un incremento di RAM. Un’altra novità riguarda la ricarica wireless, che passa da 15 W a 25 W, migliorando così l’efficienza nella ricarica dei dispositivi.

In sintesi, l’S25 Ultra promette miglioramenti significativi sia in termini di prestazioni che di funzionalità rispetto al modello precedente, rendendolo una proposta interessante per gli appassionati di tecnologia e smartphone. La presentazione ufficiale attesa per il 22 gennaio suscita attesa tra i consumatori e gli esperti del settore.