Le ultime parole del Papa

La morte di Papa Francesco ha colpito profondamente Portacomaro, il paese d’origine degli avi di Jorge Mario Bergoglio, dove la cugina 94enne Carla Rabezzana ha espresso il suo dolore. In una recente intervista, Carla ha ricordato l’affetto e il legame profondo che la teneva unita al pontefice, raccontando l’ultima telefonata avuta con lui pochi giorni prima della sua scomparsa. Durante la conversazione, il Papa le ha mostrato preoccupazione per un infortunio subito da Carla, rassicurandola sulla sua salute.

Papa Francesco, nato a Buenos Aires nel 1936 da genitori emigrati piemontesi, ha sempre mantenuto un forte legame con le sue radici italiane. La sua famiglia, in particolare il nonno Giovanni, ha origini a Portacomaro, dove sono conservati documenti storici come i certificati di battesimo degli antenati. Carla ha enfatizzato l’importanza dei ricordi vissuti insieme, esprimendo quanto fosse difficile affrontare la sua morte e il grande vuoto che ha lasciato.

In segno di lutto, le bandiere nel paese sono state abbassate a mezz’asta dal vicesindaco. Durante una messa, il parroco ha annunciato la morte del Papa, suscitando grande commozione tra i fedeli. L’ultima visita di Papa Francesco a Portacomaro risale a novembre 2022 per il compleanno di Carla, un momento che ha confermato il suo legame indissolubile con la sua terra d’origine. Qui, il ricordo di Jorge, come lo chiamavano i parenti, rimarrà impresso per sempre.