Le Ultime Ore di Liam Payne: Il Litigio per Soldi con una Donna

Nuove testimonianze e indiscrezioni circondano la morte di Liam Payne, ex membro degli One Direction, avvenuta a Buenos Aires dopo una caduta dal terzo piano di un hotel. Le autorità argentine stanno indagando per accertare se si tratti di un suicidio o di un incidente, mentre dal Regno Unito emergono dettagli su una donna presente nell’hotel, che potrebbe avere un ruolo nella vicenda.

Questa donna, la cui identità non è stata rivelata, si trovava nella hall dell’hotel Casa Sur quando Payne, reduce da un comportamento turbolento che includeva la distruzione del proprio computer, sarebbe stato accompagnato alla sua camera. Secondo un resoconto del Dailymail, poche ore prima della tragedia, il cantante avrebbe avuto una discussione riguardante dei soldi con questa donna, con il direttore dell’hotel che fungeva da interprete.

Michael Fleischmann, un cittadino statunitense presente in quel momento, ha raccontato che Payne ripeteva frasi come “Ti darò 20mila dollari solo perché posso. Ho 55 milioni di dollari e mi piace aiutare le persone”. Fleischmann ha menzionato che Payne appariva molto agitato e camminava nervosamente, una descrizione confermata da sua madre, la quale ha notato che la donna sembrava a disagio nei confronti di Payne. La testimonianza suggerisce che ci fosse un’atmosfera di ansia durante l’incontro.

In aggiunta, ci sono voci riguardanti problemi di salute di Payne, inclusi disturbi mentali e dipendenze da alcol e farmaci. Nella sua camera sono state trovate sostanze e medicinali non identificati. Il cantante aveva parlato apertamente di queste problematiche in passato. Payne si trovava in Argentina per una vacanza e il 2 ottobre aveva partecipato a un concerto di Niall Horan, esprimendo l’intenzione di chiarire alcune questioni con l’amico.

Il cantante, oltre a questo viaggio, aveva dovuto annullare un tour in America Latina a causa di un riacutizzarsi di un’infezione ai reni, un problema che lo affliggeva sin dalla nascita. La complessità della situazione, unita alle testimonianze di coloro che erano presenti, contribuisce a un quadro inquietante sul tragico evento che ha portato alla morte di Liam Payne.