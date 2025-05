Le ultime novità di Spotify per utenti Free e Premium

Spotify sta introducendo nuove funzionalità per gli utenti Free e Premium, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza di ascolto. Tra le novità, spicca la funzione “30-Day Snooze”, attualmente in fase di test per gli utenti Premium, che consente di escludere temporaneamente un brano per 30 giorni dai suggerimenti e dalle playlist. Questa opzione integra già le possibilità di rimuovere brani dalle playlist specifiche e bloccare artisti.

Inoltre, la gestione delle playlist sarà semplificata con nuovi strumenti che permetteranno di aggiungere brani, editare, rinominare e riordinare facilmente i pezzi già presenti. In alcuni Paesi selezionati, gli utenti potranno filtrare i loro brani preferiti per genere e creare playlist in modo rapido, anche se questa funzione non è ancora disponibile in Italia.

Per gli abbonati Premium, ci saranno nuove opzioni nella parte inferiore dello schermo, come Shuffle, Smart Shuffle, Ripeti e Timer di spegnimento. Spotify mostrerà anche quali brani verranno riprodotti automaticamente dopo la fine della coda, permettendo agli utenti di rimuoverli anticipatamente. Inoltre, sarà disponibile “Jam”, che consente sessioni di ascolto di gruppo in tempo reale, insieme a playlist generate tramite intelligenza artificiale.

Infine, la navigazione nell’app è stata migliorata: la funzione Libreria è ora la terza scheda nella barra di navigazione, e un nuovo pulsante facilita l’accesso alla creazione di playlist e alle funzionalità collaborative, tra cui la funzione “Blend” per playlist condivise. Con queste novità, Spotify si prepara anche a una revisione dei prezzi a livello globale.

Sintesi AI da StraNotizie.it

Fonte: tecnologia.libero.it