Le ultime immagini di una donna vivente

Sono in corso indagini sulla morte di Chamila Wijesuriya, una donna di 50 anni originaria dello Sri Lanka, il cui corpo è stato trovato in un laghetto del Parco Nord di Milano. Si sospetta che il colpevole sia Emanuele De Maria, un 35enne evaso dal carcere di Bollate che si è suicidato lanciandosi dal Duomo di Milano. Chamila e Emanuele erano stati ripresi insieme da una telecamera nel parco poco prima della sua scomparsa.

I rilievi delle forze dell’ordine si sono concentrati nell’area del Parco Nord, dove Chamila era stata vista per l’ultima volta venerdì 9 maggio, giorno della sua scomparsa. Emanuele, ricercato per aver accoltellato un collega, era stato condannato per femminicidio nel 2016. Nel video di sorveglianza, si notano i due camminare insieme attorno alle 15:15.

Dopo la scomparsa, De Maria è stato avvistato in viale Fulvio Testi, ma era solo, senza tracce della donna. Successivamente, domenica 11 maggio, si è suicidato. Le autorità stanno indagando su un possibile legame tra l’omicidio e il delitto commesso da De Maria, il quale, prima della fuga, aveva aggredito un altro collega all’hotel Berna, dove lavorava anche Chamila.

Le motivazioni di quest’atto violento rimangono da chiarire. La comunità è in attesa di ulteriori sviluppi nelle indagini che potrebbero svelare le ragioni dietro il tragico epilogo di questa vicenda.

