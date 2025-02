Le ultime da Atalanta, Juventus, Genoa e Venezia

Juventus, sabato sera la squadra di Thiago Motta affronterà il Como e si attende il debutto di Lloyd Kelly, che ha svolto il primo allenamento in gruppo. Andrea Cambiaso, invece, ha continuato a lavorare a parte, con la sua convocazione ancora da valutare per la trasferta in Lombardia.

Atalanta ha comunicato che Giorgio Scalvini è stato operato con successo alla spalla sinistra, sottoponendosi a un intervento di stabilizzazione gleno-omerale. Questa operazione segna la fine della sua stagione.

Al Genoa si attende il ritorno di Mattia Bani, fuori gioco dal 17 gennaio per problemi muscolari. Il difensore è vicino al rientro e potrebbe essere convocato per la partita di domenica a Torino. Intanto, Cornet e Ahanor continuano a lavorare a parte.

Il Venezia ha ripreso gli allenamenti a Ca’ Venezia in vista della sfida interna contro la Roma. Tuttavia, vi sono incertezze riguardo alla presenza di alcuni giocatori. In particolare, Crnigoj, Sverko, Sagrado, Duncan, Doumbia e Oristanio hanno lavorato separatamente e sono tutti in dubbio per il match di domenica.

