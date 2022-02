“Il 25 febbraio saranno 13 anni che Federico è morto. Aveva 8 anni e mezzo quando i servizi sociali lo andarono a prendere a scuola per fargli vedere il padre all’interno della Asl di San Donato Milanese. Me lo avevano imposto, nonostante dieci denunce presentate e una sentenza di condanna per lesioni, perché per me era diventato sempre più pericoloso e mio figlio ne aveva paura. L’ho salutato la mattina, me lo hanno riconsegnato in una bara bianca. Per sette anni ho subito le peggiori violenze da quell’uomo, e mi tolsero l’affido esclusivo per permettergli di vedere il nostro bambino in ambito protetto. All’interno della Asl me lo ha ammazzato con 37 coltellate. Aveva otto anni e mezzo. E’ morto dissanguato dopo 57 minuti. Non secondi. Minuti”. Antonella Penati, presidente dell’associazione ‘Federico nel cuore onlus’ fondata in sua memoria, ripercorre con l’Adnkronos l’omicidio del suo bambino, Federico Barakat, che ancora oggi le rompe la voce.

Lo fa perché ha depositato, insieme all’Unione Donne Italiane, una proposta in Senato che ha già raccolto 17.486 firme e che chiede di appoggiare con nuove sottoscrizioni per arrivare a una responsabilizzazione dei giudici (https://www.change.org/p/maria-elisabetta-alberti-casellati-fermiamo-i-figlicidi-ddl2417subito?recruiter=90222265&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=petition_dashboard&recruited_by_id=4ffbf3e0-e560-11e3-9b94-a38e1255fd14). “La cosa atroce – ribadisce – è che mio figlio è morto senza giustizia, in tre gradi di giudizio le persone preposte alla sua custodia (dopo che mi è stato tolto l’affido esclusivo perché ritenuta esagerata) sono ancora al suo posto: nel decreto di affido all’ente non veniva fatta menzione dell’obbligo di protezione del minore in ambito protetto ma solo di seguire il minore per il ruolo genitoriale di riavvicinamento del padre”.

“Tutto è iniziato quando mio figlio aveva un anno e mezzo e, preoccupata per il cambio nel comportamento del mio compagno, sono andata a chiedere aiuto alle istituzioni. Ritenevo quell’uomo pericoloso e non volevo che mio figlio lo vedesse. Da Mohamed, il papà di mio figlio e il suo assassino, ho subito sette anni di stalking e purtroppo la legge sugli atti persecutori è passata solo tre mesi dopo l’omicidio di Federico. Lo hanno fatto massacrare con 37 coltellate dentro alla Asl, davanti a loro – continua Antonella – e nessuno è stato ritenuto responsabile. Sono andati a prenderlo a scuola con l’educatore e me lo hanno riconsegnato in una bara bianca. Aveva otto anni e mezzo, ne avrebbe compiuti 9 due mesi dopo”.

“Con questa proposta al Senato – spiega ancora all’Andkronos Antonella – puntiamo a coprire un vulnus, aggiungendo un articolo in cui si dispone che nel momento in cui si affida un bambino, nel mio caso ai servizi territoriali, sono responsabili anche della sua incolumità fisica. Ho convogliato tutto il mio dolore, la mia angoscia, la mia rabbia nel tentativo di lasciare un segno, qualcosa che aiuti almeno altri bambini. Il giudice dovrebbe essere responsabilizzato. Dal 2009 ad oggi in Italia sono stati uccisi 517 bambini per mano di un genitore. Spero e chiedo, in memoria di Federico e di tutti i piccoli uccisi, molti segnalati o addirittura sotto custodia dei servizi territoriali, di firmare questa proposta perché le persone che prendano in carico i bambini ne abbiano una custodia sia fisica che psichica”.

