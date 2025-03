Le truffe online più comuni: come proteggersi e a chi chiedere aiuto

Le truffe online si stanno evolvendo e adottano tecniche sempre più sofisticate per ingannare gli utenti. Le principali modalità di truffa includono il phishing, in cui gli utenti ricevono e-mail o SMS fraudolenti che imitano comunicazioni ufficiali, cercando di ottenere dati sensibili tramite link a siti falsi. Un esempio comune è rappresentato dalla truffa relativa all’account Netflix sospeso. Lo spoofing è un’altra tecnica, che consente ai truffatori di falsificare numeri di telefono, facendo credere alle vittime di parlare con operatori bancari legittimi, portandole a effettuare bonifici.

L’ingegneria sociale viene utilizzata per sfruttare paura e urgenza, ad esempio tramite false convocazioni giudiziarie che minacciano sanzioni legali per convincere le vittime a pagare. Le truffe sentimentali, o romance scam, approfittano delle emozioni, ingannando le persone con relazioni falsificate per ottenere denaro. Altre frodi includono lo skimming, che ruba informazioni dalle carte di credito tramite dispositivi installati su bancomat, e il Ghost Tap, che utilizza la tecnologia NFC per effettuare transazioni contactless con carte rubate.

WhatsApp è diventato un altro canale per le frodi banche, dove i truffatori si spacciano per operatori bancari durante le videochiamate. Per difendersi da queste truffe, è fondamentale diffidare di messaggi che richiedono azioni urgenti, non cliccare su link sospetti, attivare l’autenticazione a due fattori e verificare sempre l’autenticità delle comunicazioni. È essenziale mantenersi informati sulle tecniche di truffa e, in caso di frode, denunciare immediatamente alle autorità competenti.