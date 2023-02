le tre cose fondamentali da fare dopo l’intervento

Vuoi aiutare il tuo Fido appena operato? Certo, dovresti solo sapere precisamente cosa fare dopo la sterilizzazione del cane.

Superare la paura di un’operazione al nostro Fido non è mai una sfida semplice, ma anche affrontare il post-operatorio può diventare complesso, soprattutto se non si sa cosa fare dopo la sterilizzazione di un cane. Ci sono 3 cose in particolare che possono aiutarlo a rimettersi in sesto il prima possibile e curare non solo il suo fisico ma anche il suo stato mentale: ecco quali sono.

Sterilizzazione del cane: cosa ‘succede’ dopo

Molti padroni scelgono di far sterilizzare il proprio animale domestico per prevenire eventuali e aggressivi tumori ai testicoli (nel maschio e alle mammelle nella femmina), oltre ad evitare gravidanze improvvise e comportamenti legati ad impulsi ormonali.

Ovviamente tutto ciò comporta dei cambiamenti non solo nel fisico ma anche nel comportamento del nostro Fido, pur non alterandone la personalità che resterà la stessa. Solitamente si nota un atteggiamento diverso e più calmo in generale e una tendenza ad ingrassare, dovuta ad un rallentamento del metabolismo (non a caso sono molti i casi di cani in sovrappeso dopo la sterilizzazione).

Cosa fare dopo la sterilizzazione del cane: 3 azioni fondamentali

Trattandosi di un’operazione e invasiva, bisognerà sicuramente avere attenzione e cura per l’aspetto pratico delle cicatrici ma anche sollevarlo dal punto di vista ‘morale’. In particolare sono 3 le cose che possiamo fare per lui: eccole tutte.

Curare le ferite

Le cicatrici dovranno essere controllate almeno due volte al giorno e, per fare in modo che si cicatrizzino completamente e nel minor tempo possibile, è necessario che Fido non si gratti e non le tocchi. Purtroppo spesso esse gli provocano dolore e prurito, quindi tende a passarci su le zampe o (peggio) le unghie. Possiamo rendere più sopportabile il fastidio che avverte con pomate da applicare localmente, evitando che si lecchi ed evitando di bagnare le ferite.

Garantirgli relax e tranquillità

Il riposo sarà fondamentale per fargli recuperare le energie, ma per farlo avrà bisogno di stare in una stanza tranquilla rispetto al resto della casa. Cerchiamo di destinargli una stanza o parte di essa lontana da finestre che danno sulla strada, dalle luci accese e dalla stanza dei bambini. Garantiamogli delle lunghe ore di riposo e di relax, senza interferenze di alcun genere.

Tenere sotto controllo il suo dolore

Di sicuro non si tratta di un’operazione da poco ma, se notiamo che il dolore sta diventando insopportabile per il nostro Fido, preoccupiamoci di contattare non solo il nostro veterinario di fiducia ma anche la clinica nella quale è stato operato, per chiedere cosa possiamo fare per aiutarlo a soffrire meno. Non prendiamo alcuna iniziativa, soprattutto se si tratta di farmaci e antidolorifici privi di prescrizione medica.

Cosa fare dopo la sterilizzazione del cane: altri consigli utili

Anche per quanto riguarda l’alimentazione del cane sterilizzato vi sono precise indicazioni da seguire, mantenendo nella sua dieta i soliti cibi di alta qualità ma dimezzandone la dose per alcuni giorni fino a dargli il solito pasto.

Non sono solo i bambini da tenere lontani dal cane che ha subito l’operazione ma anche gli altri animali che vivono in casa e che potrebbero voler giocare con lui, senza rendersi conto (giustamente) della situazione delicata. E’ fondamentale infine fargli sentire tutto il nostro appoggio e il nostro affetto, così si sentirà meno solo e avrà più voglia di riprendersi.