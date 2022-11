le top list in Italia e nel mondo

Sono stati svelati i dati di Spotify Wrapped 2022: ecco le canzoni e gli artisti più ascoltati in Italia e nel mondo.

Il giorno è arrivato. Sono stati pubblicati in data 30 novembre i dati di Spotify Wrapped 2022, quelli che, di fatto, certificano i gusti degli ascoltatori di musica a livello globale. Se Spotify è infatti la piattaforma più utilizzata al mondo, è naturale che le sue graduatorie, soprattutto quelle che racchiudono dodici mesi, sono nettamente più attendibili delle singole classifiche pubblicate settimanalmente dalle associazioni di categoria nei vari Paesi. Anche in questo 2022 a dominare, in Italia e nel mondo, sono gli artisti più amati e famosi. Rispetto allo scorso anno però non mancano novità e sorprese.

Spotify Wrapped 2022: le top list a livello globale

Chi è l’artista più ascoltato del mondo? La risposta, un po’ a sorpresa, è Bad Bunny. Il rapper portoricano, almeno sulla piattaforma svedese, supera artisti “enormi” come Taylor Swift, Drake, The Weeknd ed Ed Sheeran, a dimostrazione di quanto la sua musica sia sempre più planetaria e in grado di parlare a milioni di persone. Taylor può però consolarsi: è in vetta nella classifica tra le artiste donne più ascoltate in assoluto.

Taylor Swift

A lanciare verso l’Olimpo Bad Banny è stato il successo del suo ultimo album, Un verano sin ti, che occupa non a caso anche la prima posizione nella graduatoria relativa agli album più ascoltati, davanti a Harry’s House di Harry Styles. Ma è proprio Harry ha trionfare nella classifica per la canzone più streammata: As It Was.

Ecco tutte le principali top list:

Artisti più ascoltati

1 – Bad Bunny

2 – Taylor Swift

3 – Drake

4 – The Weeknd

5 – BTS

6 – Ed Sheeran

7 – Harry Styles

8 – Justin Bieber

9 – Kanye West

10 – Eminem

Artiste più ascoltate

1 – Taylor Swift

2 – Doja Cat

3 – Dua Lipa

4 – Billie Eilish

5 – Ariana Grande

6 – Rihanna

7 – Karol G

8 – Olivia Rodrigo

9 – Adele

10 – Lana Del Rey

Artisti italiani più ascoltati all’estero

1 – Måneskin

2 – Meduza

3 – Gabry Ponte

4 – Ludovico Einaudi

5 – Kina

6 – Antonio Vivaldi

7 – Laura Pausini

8 – Gigi D’Agostino

9 – Eros Ramazzotti

10 – Prezioso

Album più ascoltati

1 – Un verano sin ti di Bad Bunny

2 – Harry’s House di Harry Styles

3 – Sour di Olivia Rodrigo

4 – = di Ed Sheeran

5 – Planted Her di Doja Cat

6 – Future Nostalgia di Dua Lipa

7 – Midnights di Taylor Swift

8 – YHLQMDLG di Bad Bunny

9 – Justice di Justin Bieber

10 – Dawn FM di The Weeknd

Canzoni più ascoltate

1 – As It Was di Harry Styles

2 – Heat Waves di Glaass Animals

3 – Stay di The Kid Laroi e Justin Bieber

4 – Me porto bonito di Bad Bunny

5 – Titi me pregunto di Bad Bunny

6 – Cold Heart di Elton John e Dua Lipa

7 – Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 di Bizarrap e Quevedo

8 – Enemy degli Imagine Dragons

9 – Ojitos Lindos di Bad Bunny

10 – Running Up That Hill di Kate Bush

I dati di Spotify per l’Italia

Se a livello globale abbiamo quindi la definitiva esplosione di Bad Bunny, che si mette alle spalle tutti i grandi americani dell’industria a stelle e strisce, in Italia non ci sono grandi modifiche. Continua a dominare un genere, il rap, e continua a esserci una netta preferenza per gli artisti uomini che per le donne. E se gli italiani all’estero più ascoltati sono i Måneskin, rientrando nei nostri confini della band romana incredibilmente non c’è traccia.

Ecco le top list per l’Italia:

Artisti più ascoltati

1 – Sfera Ebbasta

2 – Lazza

3 – thasup

4 – Blanco

5 – Marracash

6 – Baby Gang

7 – Rkomi

8 – Madame

9 – Guè

10 – Shiva

Artiste donna più ascoltate in Italia

1 – Madame

2 – Elodie

3 – Ariete

4 – Dua Lipa

5 – Elisa

6 – Mara Sattei

7 – Taylor Swift

8 – Billie Eilish

9 – Anna

10 – Annalisa

Canzoni più ascoltate

1 – Brividi di Blanco e Mahmood

2 – Shakerando di Rhove

3 – La coda del diavolo di Rkomi ed Elodie

4 – Baby Goddamn di Tananai

5 – Finché non mi seppelliscono di Blanco

6 – Uscito di galera di Lazza

7 – s!r! di thasup

8 – Giovani Wannabe dei Pinguini Tattici Nucleari

9 – Capri sun di Capo Plaza

10 – 5 gocce di Irama

Album più ascoltati

1 – Sirio di Lazza

2 – Taxi Driver di Rkomi

3 – Blu celeste di Blanco

4 – Salvatore di Paky

5 – c@ra++ere s?ec!@le di thasup

6 – Noi, loro, gli altri di Marracash

7 – X2 di Sick Luke

8 – Il giorno in cui ho smesso di pensare di Irama

9 – Disumano di Fedez

10 – Dove volano le aquile di Luchè