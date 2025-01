Le toghe abbandonano l’aula durante l’intervento del Governo: manifestazioni in tutta Italia

Si inaugura un nuovo anno giudiziario in Italia, caratterizzato da forti proteste da parte di giudici e magistrati. Il 25 gennaio, durante le celebrazioni ufficiali di apertura, i magistrati hanno abbandonato le aule in diverse città, tra cui Napoli, Roma, Milano, Genova e Palermo, ogni volta che a prendere la parola era un esponente del Governo. Questa azione di protesta è rivolta contro la riforma costituzionale della giustizia proposta, che prevede la separazione delle carriere tra magistrati requirenti e giudicanti.

L’incontro a Napoli ha visto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, parlare durante la cerimonia, ma i magistrati hanno lasciato il Salone dei Busti. Stessa situazione a Roma, dove le toghe hanno abbandonato l’aula al momento dell’intervento di Alfredo Mantovano. A Milano, un centinaio di magistrati ha disertato l’Aula magna in risposta all’intervento di Monica Sarti. A Genova, oltre 100 magistrati hanno protestato cantando “Viva la Costituzione” e a Palermo hanno sollevato il testo della Costituzione in aula.

Il disegno di legge in discussione, approvato alla Camera il 16 gennaio 2025 senza emendamenti, prevede anche la creazione di due distinti organi di autogoverno per i magistrati. Carlo Nordio ha riconosciuto il dissenso dei magistrati, affermando che non ha intenzione di compromettere l’indipendenza della magistratura e sottolineando l’importanza dell’autonomia dei pubblici ministeri rispetto al potere esecutivo.