le tenere coccole prima di salutarsi

Il cucciolo di cane incontra un amico molto speciale, come fanno amicizia gli animali non lo fa nessuno: le tenere coccole sono virali su TikTok.

Gli animali hanno un modo tutto loro di fare amicizia. Soprattutto quando sono cuccioli e la loro curiosità è alle stelle, amano andare di qua e di là alla scoperta del mondo che li circonda. Proprio in quei momenti possono fare incontri straordinari e unici nel loro genere, proprio come questo cagnolino che fa amicizia con una piccola carpa.

Cucciolo di cane incontra e diventa amico di una piccola carpa: tante coccole e bacini

Il cane è considerato uno degli animali più socievoli e amichevoli, non a caso è considerato il migliore amico dell’uomo. Tuttavia, non solo dell’uomo può diventarne il migliore compagno di vita. Alcune circostanze insolite possono portare ad avere legami stretti anche con altri animali.

Recentemente, un piccolo amico a quattro zampe ha fatto la conoscenza di una piccola carpa. Il loro incontro è diventato virale nei social network, specialmente su TikTok facendo impazzire milioni di utenti. In questo, le differenze genetiche non contano più, lasciando spazio a ciò che hanno da dimostrare l’uno nei confronti dell’altro. La clip si apre con il piccolo cucciolo, un Norfolk Terrier, mentre osserva incuriosito cosa si sta avvicinando dall’acqua.

Piano piano, si vede avvicinare alla riva una piccola carpa, la quale, incuriosita anch’essa dal cucciolo, si avvicina a lui per conoscerlo. Nel giro di due frame, si vede come la strana coppia sia già diventata amica grazie alle tenere effusioni che si scambiano a vicenda. Tra bacini e coccole i due sembrano non volersi più separare. Sfortunatamente, la carpa non può rimanere troppo a lungo fuori dall’acqua, difatti ad un certo punto si dimena per cercare di ritornare di più in acqua. Dopo averlo fatto, si allontana riprendendo la sua strada. Alla fine del video si vede il cucciolo triste e malinconico che osserva il suo amico andare via.

@goldensun_pet #cute #dog ♬ original sound – user66111122314

Il video ha raggiunto una viralità incredibile, arrivando a 126.7 milioni di visualizzazioni dalla sua pubblicazione, 7.9 milioni di mi piace e decine di migliaia tra condivisioni e commenti. Gli utenti sono rimasti piacevolmente sorpresi dal comportamento del pesce e del cagnolino e si sono dispiaciuti quando la carpa ha dovuto riprendere la sua nuotata.